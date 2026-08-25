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25 Августа , 09:06

Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии

В рамках образовательно‑туристского проекта «Университетские смены» (Минпросвещения России) в Уфе с 16 по 26 августа находятся 100 старшеклассников и их педагоги из Луганской Народной Республики. Одна из точек маршрута — Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ: там ребята познакомились с научными разработками Башкортостана и побывали в лабораториях. Организует приём школьников Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы — вуз‑участник Евразийского НОЦ мирового уровня.

Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой БашкирииСто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина отметила, что «Университетские смены» дают школьникам из ЛНР возможность убедиться: наука в Башкортостане — живая, открытая и доступная. По её словам, когда ребята видят, как в лабораториях создают графен или проектируют одежду с помощью цифровых двойников, у них меняется представление о будущем — и многие начинают задумываться о поступлении в местные вузы. Это и есть главный итог работы, подчеркнула Мустафина.

Программа смены насыщена разными активностями: это и образовательные мероприятия, и спорт, и культурная программа. Школьники посещают мастер‑классы и тренинги от преподавателей БГПУ им. М. Акмуллы, экскурсии по историческим местам Уфы и достопримечательностям республики, знакомятся с Акмуллинским университетом и Межвузовским кампусом Евразийского НОЦ, участвуют в спортивных состязаниях и ходят на мероприятия в ледовый дворец «Уфа‑Арена».

Андрей Кулаков из АНО «УК НОЦ РБ» отметил, что в Башкортостане есть что показать тем, кто интересуется наукой, а кампус — это площадка, которая объединяет всех, кому важны знания. По его словам, здесь можно не просто рассказать о науке, а показать её в действии: продемонстрировать работающие лаборатории и текущие исследования. Он выразил надежду, что знакомство с разработками учёных вдохновит ребят на собственные научные проекты.

БГПУ им. М. Акмуллы уже пять лет участвует в проекте и реализует профориентационные и психолого‑педагогические программы для школьников и студентов из ДНР, ЛНР и Запорожской области. С 2022 года университет провёл 15 «Университетских смен», в которых приняли участие свыше 600 детей.

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов подчеркнул, что вуз всегда рад гостям из ЛНР: регионы связывает общая история и нынешнее сотрудничество. Среди участников смены — воспитанники Петровской школы № 22 имени генерал‑майора Минигали Шаймуратова, с которой у университета давние партнёрские отношения. Сагитов выразил уверенность, что ребята оценили образовательный и научный потенциал Башкортостана, и многие захотят вернуться сюда уже в качестве студентов.

В ходе экскурсии школьники посетили мастерскую киберфизических инноваций «Берлога»: там им показали, как студенты осваивают программирование, электронику, беспилотные системы и разработку игр.

Затем ребята побывали в лаборатории умной одежды «Кибер‑ателье» УГНТУ. Им продемонстрировали разработку 3D‑одежды и применение виртуальных технологий: проектирование ведётся на цифровом двойнике человека, а в производстве может использоваться робототехника. Лаборатория работает как прототип цифровой фабрики и ведёт научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы в сфере лёгкой промышленности.

Далее участники смены познакомились с китайским языком и культурой в Центре китайского языка и культуры УУНиТ — площадке, которая также способствует развитию международного сотрудничества.

Завершилась экскурсия в лаборатории углеродных технологий и спектроскопии УГНТУ. Школьникам простым языком рассказали о ключевом достижении лаборатории — плазмохимическом синтезе турбостратного графена. Этот материал можно применять для создания композиционных материалов с улучшенными характеристиками: повышенной прочностью, износостойкостью и термостойкостью.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
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