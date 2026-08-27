Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве в сентябре

Кто примет участие?



Мероприятие соберет более 2 000 участников из 80 стран. Международные эксперты, представители органов власти, СМИ и участники бизнес-сообщества обсудят вопросы противодействия недостоверной информации, а также обменяются лучшими практиками и подходами по этому вопросу. Ожидается участие делегатов из США, КНР, Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Нидерландов, Казахстана, Венесуэлы, Словакии, ЮАР, Республики Корея, Сингапура, Пакистана, Индии, Ирана, Ирака, Индонезии, Нигерии, Сенегала, Египта, Алжира, Бельгии, Танзании, Того, Мексики, Киргизии и других стран.



О чем этот форум?



Ключевая тема форума в этом году – итоги выборов в Государственную Думу России и противостояние попыткам дезинформации в ходе электорального процесса. Также участники обсудят влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества – политику, экономику и бизнес, актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и тенденции его применения в искусстве. Отдельный блок обсуждения посвятят проблематике мошенничества в отношении несовершеннолетних и вовлечения подростков в киберпреступность и иные правонарушения посредством Интернета.



На форуме представят результаты исследований АНО «Диалог Регионы» по мошенничеству в отношении детей и тенденциям использования детьми инструментов ИИ.



Кто выступит на форуме?



Среди приглашенных спикеров – представители МИД России, УБК МВД России, ЦБ России, иностранные эксперты по расследовательской журналистике и фактчекингу, представители крупных технологических компаний и других профильных организаций.



Организаторы мероприятия



АНО «Диалог Регионы» при участии Международной ассоциации по противодействию недостоверной информации Global fact-checking network (GFCN), соучредителями которой являются информационное агентство ТАСС и «Мастерская новых медиа». Участниками GFCN сегодня являются 126 экспертов из 54 стран.



Как стать участником форума?



Зарегистрируйтесь до 17 сентября по ссылке

https://russia.accreditation.ru/dialogue26/



Представителям СМИ – журналистам и блогерам – для очного присутствия на площадке форума необходимо пройти аккредитацию по ссылке

https://registrationforum2026.dialog.info/

Галина Морозова.