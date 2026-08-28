Академия Главы РБ запускает уникальную систему поддержки научных исследований

🎓 Ученый совет Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан одобрил комплекс новых мер поддержки научной деятельности. Их особенность — в системном подходе: помощь предусмотрена не только на этапе публикации или защиты диссертации, но на всем пути исследователя — от замысла и сбора материалов до представления результатов научному сообществу.

Для академии это новый формат работы, который соединяет финансовую поддержку, научное наставничество, доступ к необходимой инфраструктуре и понятные критерии оценки результата. Такой подход позволяет сделать научную карьеру более доступной для молодых исследователей, а исследования — более ориентированными на реальные задачи региона и государственного управления.

💬 «Мы создаем среду, в которой научная инициатива получает не только моральную, но и практическую поддержку. Важно, чтобы у аспиранта были ресурсы для исследования, у научного руководителя — мотивация сопровождать его на протяжении всего пути, а у академии — возможность видеть конкретный результат», — отметил Азат Бадранов, и.о. ректора БАГСУ.

Одним из ключевых решений стало учреждение конкурса грантов для аспирантов очной формы обучения. Максимальный размер поддержки составит до 300 тысяч рублей. Эти средства можно направить на приобретение научной литературы, аренду оборудования и программного обеспечения, проведение исследований, командировки, участие в конференциях, публикацию статей и редактирование диссертации.

📊 Грант будет предоставляться в два этапа: 50% — после подписания договора, еще 50% — после представления промежуточного отчета. Ежегодно планируется определять не более трех победителей. Среди приоритетных направлений — региональная экономика, менеджмент и социология управления.

💬 «Для молодого ученого грант — это возможность сосредоточиться на содержании исследования, а не откладывать важные этапы из-за нехватки ресурсов», — подчеркнул Азат Бадранов.

Новая система предусматривает и стимулирующие выплаты научным руководителям аспирантов. За защиту диссертации в течение трех лет выплата составит 500 тысяч рублей, при защите в течение следующего года после окончания трехлетнего обучения — 400 тысяч рублей.

Кроме того, работники академии смогут получать до 200 тысяч рублей за публикации в высокорейтинговых научных изданиях. Поддержка распространяется на статьи, соответствующие установленным требованиям и имеющие аффилиацию с БАГСУ.

💬 «Мы хотим поощрять не формальное увеличение числа текстов, а серьезную исследовательскую работу, которая проходит экспертную оценку и приносит пользу науке, образованию и управленческой практике», — отметил руководитель Академии Главы РБ.

Все меры сопровождаются прозрачными процедурами: конкурсным отбором, экспертной оценкой заявок, проверкой документов, контролем целевого использования средств, промежуточной и итоговой отчетностью.

🚀 Ожидается, что новая система поможет увеличить число качественных публикаций, повысить результативность аспирантуры и вовлечь студентов в реальные исследовательские проекты. В перспективе это означает больше актуальных разработок для Башкортостана, сильнее связь образования с практикой и новые возможности для подготовки специалистов, способных решать сложные задачи экономики, государственного и муниципального управления.