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28 Августа , 10:58

Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»

28 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров побывал в военно‑патриотическом парке «Патриот», носящем имя Героя России Максима Серафимова. В ходе визита руководитель республики оценил, как развивается территория, и обсудил предстоящие мероприятия.

Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»
Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»

Генеральный директор парка Айнур Салимгареев рассказал о наращивании материально‑технической базы. Так, в начале августа 2026 года на одной из площадок парка открыли учебно‑тренировочный воздушно‑десантный комплекс и установили бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова. Сейчас продолжается строительство спорткомплекса с бассейном и духовно‑просветительского центра.

Параллельно расширяется технический парк: закупается электротранспорт для транспортировки грузов по территории «Патриота», а также пополняется экспозиция военной техники под открытым небом.

В парке запланировано множество событий. С 28 августа по 9 сентября здесь проходит IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» — он включён в программу нацпроекта «Экологическое благополучие». В соревнованиях участвуют свыше 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран.

Вскоре в «Патриоте» состоится патриотический слёт «Территория героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в начале октября стартуют традиционные учебные сборы для школьников.

Радий Хабиров отметил высокие темпы развития парка и передал ему макетные образцы советского и российского оружия — их планируют использовать для показа курсантам.

Источник и фото: сайт Главы РБ

Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»
Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»
Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»
Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»
Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»
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