В Стерлитамак на фестиваль "Купец 2.0" гостей доставят "Финисты"

Для гостей из Уфы и Оренбурга совместно с официальным перевозчиком фестиваля "Башкортостанской пригородной пассажирской компанией", Стерлитамакским троллейбусным управлением и туроператором "Башгид" организован удобный мультимодальный маршрут "Поезд-Троллейбус".

График движения пригородных поездов:

- № 7439 Уфа (отпр. 07.43) – Стерлитамак (приб. 09.55);

- № 7444 Стерлитамак (отпр. 19.12) – Уфа (приб. 21.30);

- № 7452 Оренбург (отпр. 05.15) – Стерлитамак (приб. 09.24);

- № 7447 Стерлитамак (отпр. 18.28) – Оренбург (приб. 22.45).

Время местное.

На вокзале гостей будет ждать троллейбус. Отправление на площадку фестиваля в 10:15.

Купить билеты на пригородные поезда можно в один клик – с помощью цифровых сервисов. Подробная информация о способах покупки билетов на пригородные поезда БашППК здесь: bppc.ru/passazhira...

Электропоезд «Финист» оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне – комфортные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Зонами для маломобильных пассажиров и 3 санитарными комнатами.

По информации организаторов.

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