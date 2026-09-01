Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днём знаний

Президент отметил, что искренне рад поздравить с Днём знаний всех учащихся страны, а также их родных, учителей и наставников.

Отдельно Путин обратился к первоклассникам, для которых прозвучал первый школьный звонок. По его словам, впереди у них совершенно новый, ответственный и увлекательный этап жизни — не только уроки, но и огромный мир, полный открытий. Президент пожелал ребятам успехов и заверил, что семья всегда будет рядом, чтобы поддержать.

Говоря о будущем учеников и студентов, глава государства выразил уверенность в их достижениях. При этом он подчеркнул роль старшего поколения: задача взрослых — помочь молодёжи найти призвание и раскрыть свои способности, опираясь на современные знания, российские традиции и культуру.

Путин предупредил, что на пути к цели неизбежны трудности. «В учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены», — отметил он, призвав верить в себя и двигаться только вперёд.

Перед молодым поколением, по словам президента, открывается широкое пространство возможностей: разнообразные образовательные программы, новые масштабные проекты в экономике, науке, образовании и высоких технологиях. Реализация этих проектов позволит России крепнуть, а молодёжи — состояться в профессии и приносить пользу родному городу и стране.

Коснувшись цифровизации образования, Путин сделал важную оговорку: передовые технологии, которые приходят во все школы, колледжи и вузы, не способны заменить живое человеческое тепло, мудрое слово учителя, дружбу и взаимную поддержку.

Особое внимание в обращении уделено труду педагогов. Президент поблагодарил преподавателей и наставников за то, что они переживают за воспитанников как за родных и передают им ценности, объединяющие россиян в единый народ. «Спустя годы и десятилетия вы будете с искренней признательностью вспоминать их советы, заботу и участие в вашей судьбе», — добавил он.

В завершение Путин призвал молодёжь ценить друзей и семью, стремиться к новым открытиям и помнить о своей исторической миссии. «Именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины. С праздником вас, с Днём знаний!» — резюмировал президент.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру