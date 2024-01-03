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Отдыхаем со вкусом
3 Января , 21:35

А снег кружится …

Какой отдых предпочитают стерлитамаковцы в новогодние каникулы?

А снег кружится …
А снег кружится …

Наша подписчица Татьяна рассказала, что её семья  всегда активно и весело проводит эти дни на свежем воздухе, предпочитая не сидеть дома перед телевизором, а использовать свободное время для прогулок по зимнему лесу, походам на лыжах.

Сегодня благодаря замечательной погоде они вместе с супругом и детьми слепили снеговиков, отведали собственноручно приготовленный шашлык, поиграли в  снежки, прогулялись по заснеженным лесным тропинкам.

По словам Татьяны, время, проведенное с семьёй бесценно.

Фото: Виктории Овчинниковой

А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
А снег кружится …
Автор:Виктория  Овчинникова  
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