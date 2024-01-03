А снег кружится …

Наша подписчица Татьяна рассказала, что её семья всегда активно и весело проводит эти дни на свежем воздухе, предпочитая не сидеть дома перед телевизором, а использовать свободное время для прогулок по зимнему лесу, походам на лыжах.

Сегодня благодаря замечательной погоде они вместе с супругом и детьми слепили снеговиков, отведали собственноручно приготовленный шашлык, поиграли в снежки, прогулялись по заснеженным лесным тропинкам.

По словам Татьяны, время, проведенное с семьёй бесценно.

Фото: Виктории Овчинниковой