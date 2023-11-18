"Мы чтим Героев наших имена"

Она посвящена выпускникам школы, героически погибшим на СВО: Д.Ю.Павленко, С.С.Хасанову, Э.В.Игдисамову (позывной Ҡартатай).

На уроке памяти и открытии экспозиции рисутствовали родственники Героев.

Не выразить словами горе родных, поэтому с благодарностью помнить о их сыновьях, братьях и мужьях, о тех подвигах, что они совершили – наш священный долг.

Патриотизм, мужество и отвага многих поколений воинов помогли России выстоять в годы суровых испытаний, стать великой Державой. В течение веков на полях битв и сражений ковались воинские традиции. Сегодня их достойно продолжают Герои нашей Великой Страны.

Лидия Радаева