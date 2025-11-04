+11 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX

Память

Память
12 Августа , 04:47
В честь героя СВО Виктора Заплохова
Память
27 Июля , 09:16
В Стерлитамаке отметили День Военно-морского флота
Память
22 Июля , 05:57
Живая память
Память
30 Июня , 03:44
День ветеранов боевых действий
Память
24 Июня , 04:48
В СФ УУНиТ открылась аудитория героев
Память
22 Февраля , 07:27
В Стерлитамаке открылся уникальный интерактивный музей
Память
4 Ноября 2025, 06:00
Его знал и любил весь город
Память
26 Апреля 2025, 05:00
Житель Стерлитамака рассказал о работе в радиационной зоне Чернобыльской АЭС
Память
9 Апреля 2025, 09:50
3 мая — День поминовения и почитания в Республике Башкортостан
Память
11 Марта 2025, 04:02
В Стерлитамаке проходит турнир по баскетболу памяти А.А.Подобного
Память
18 Февраля 2025, 06:15
Ушла из жизни Зиля Япарова — заслуженный работник народного образования
Память
3 Октября 2024, 12:10
Ушёл из жизни Мидхат Гайнанович Хакимов
Память
13 Июня 2024, 16:08
Памяти друга
Память
23 Апреля 2024, 04:58
День поминовения и почитания
Память
8 Апреля 2024, 06:19
Мир в глазах смотрящего
Память
24 Марта 2024, 18:55
Стерлитамаковцы присоединились к акции памяти жертв теракта в ««Крокус Сити Холл»
Память
27 Января 2024, 16:07
В Стерлитамаке прошла акция "Блокадный хлеб"
Память
9 Декабря 2023, 11:28
Память Героя Советского Союза увековечена в стерлитамакской школе
Память
18 Ноября 2023, 04:17
"Мы чтим Героев наших имена"
Память
8 Июля 2023, 03:53
«Аллея героев-стерлитамаковцев»
Все материалы
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru