В Стерлитамаке прошла акция "Блокадный хлеб"

Акцию, приуроченную к 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, организовали Отдел по молодёжной политике администрации города, Центр военной подготовки молодежи «Салават Юлаев» и волонтёры Победы. Горожане возложили цветов к памятнику Неизвестному солдату, почтили память минутой молчания, а так же каждый участник получил по 125 грамм «блокадного хлеба», изготовленного Стерлитамакским хлебокомбинатом по приближенному рецепту.

Фото Андрея Андреева