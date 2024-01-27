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27 Января , 21:07

В Стерлитамаке прошла акция "Блокадный хлеб"

Сегодня Стерлитамак участвовал во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Акция "Блокадный хлеб". Во имя памяти
Акция "Блокадный хлеб". Во имя памяти

Акцию, приуроченную к 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, организовали Отдел по молодёжной политике администрации города, Центр военной подготовки молодежи «Салават Юлаев» и волонтёры Победы.  Горожане возложили цветов к памятнику Неизвестному солдату, почтили память минутой молчания, а так же каждый участник получил по 125 грамм «блокадного хлеба», изготовленного Стерлитамакским хлебокомбинатом по приближенному рецепту. 

Фото Андрея Андреева

Автор:Екатерина Яковлева
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