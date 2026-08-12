В честь героя СВО Виктора Заплохова

В школе № 11 прошли традиционные соревнования по плаванию памяти Виктора Заплохова, геройски погибшего в ходе специальной военной операции. Участников заплыва на 50 метров приветствовали почётные гости: заместитель главы администрации города по социальным вопросам Михаил Григорьев, родители Виктора – Алексей Викторович и Танзиля Рафаэловна, председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Иванов, председатель ОО «Набат» Ильдус Маняпов.

Михаил Васильевич выразил особую благодарность родителям героя за то, что воспитали такого сына, а также тренеру Ильдусу Гилимшину – главному организатору соревнований, Татьяне Кирилловой – директору школы № 11. «Пусть победит сильнейший! Но среди вас нет слабых. Независимо от того, кто какое место займёт», – сказал он, поздравляя ребят с Днём физкультурника.

Виктор ещё школьником любил спорт, занимался плаванием. В 2015 году был призван на срочную службу. Спортивная закалка помогла ему. После демобилизации работал следователем следственного управления УМВД. В марте 2022 года отправился в зону СВО, стал старшим снайпером мотострелкового батальона. Погиб в августе 2022 года от ранений, полученных при артобстреле. Посмертно награждён орденом Шаймуратова.

Родители героя поблагодарили организаторов соревнований за память об их сыне, которую чтят в школе, и за то, что активно пропагандируют этот вид спорта.

Собравшиеся почтили память Виктора Заплохова минутой молчания.

Фаяз Юмагузин

Фото Сергея Крамскова