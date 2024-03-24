Стерлитамаковцы присоединились к акции памяти жертв теракта в ««Крокус Сити Холл»

«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — сказала Волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.

Присоединиться к акции памяти погибших в «Крокус сити холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.

Фото: социильные сети "Волоньеры Победы".