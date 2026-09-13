Война на забытой границе

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Однако для наших воинов, нёсших службу на границе с этой страной, необъявленная война продолжалась. Оттуда периодически прорывались вооружённые банды, которые пытались грабить приграничье, на дорогах вдоль пограничного рубежа подрывались машины, из пылающей страны непрерывным потоком на советскую территорию переправлялось оружие, наркотики, шли беженцы.

Некоторое время Советское государство поддерживало законное правительство Афганистана. Туда в больших объёмах направлялась экономическая и военная помощь. Участвовали в этом и пограничники Краснознамённого Среднеазиатского погранокруга КГБ СССР.

13 июля 1993 года несколько групп таджикских и афганских боевиков общей численностью до 250 человек атаковали расположенную на стратегическом направлении 12-ю заставу Московского погранотряда. В этом бою погибли 25 российских военнослужащих, потери боевиков составили около 70 человек.

Шестеро военнослужащих были удостоены звания Героя России, четверо из них – посмертно. Тогда Россия узнала о войне, которая шла уже год…

Гражданская война в Таджикистане стала одним из самых кровавых событий эпохи распада СССР: погибли сотни российских солдат и офицеров, тысячи были ранены.

Военнослужащих, воевавших в далёкой среднеазиатской республике в интересах своего государства, долгие годы не признавали участниками боевых действий.

Однако они с честью выполнили все поставленные задачи (предотвратили распространение из Афганистана на территорию стран СНГ и Европы тысяч тонн наркотиков), не дав сформироваться в Таджикистане враждебному режиму, сохранив государство, Россию.

18 августа 1994 года у той же 12-й заставы начался бой Московского погранотряда за высоту Тург (она господствует над заставой). После 13 июля 1993 года было решено развернуть на высоте временный пограничный пост.

В этот день на высоте Тург несли службу подразделения десантно-штурмовой манёвренной группы Московского погранотряда под командованием лейтенантов Вячеслава Токарева и Олега Хмелева, а также подразделение КНБ Таджикистана. В 18 часов 39 минут боевики движения исламского возрождения Таджикистана начали артиллерийский обстрел позиций высоты Тург. Когда стемнело, они пошли в атаку, огонь был перенесён на левую и правую вершины Турга. Силы были неравными.

Положение складывалось критическое: не осталось боеприпасов для миномёта и гранатомётов, заканчивались патроны. Командир ДШМГ Олег Хмелев вышел на связь:

– Вызываем огонь на себя. Просим начать обстрел Турга миномётами и боевыми машинами.

«Саушки» и «Грады» нанесли удар по обратным склонам Турга. Он скрылся в огне и пыли. Одновременно с атакой на высотный пограничный пост духи атаковали ВПП «Меркурий» (высота 1501,1).

В ночь с 18 на 19 августа 1994 года в боях на ВПП «Тург» и «Меркурий» погибли наши пограничники ДШМГ. Указом Президента Российской Федерации № 1965 от 3 октября 1994 года старшему лейтенанту Сергею Юрьевичу Медведеву, лейтенантам Вячеславу Владимировичу Токареву и Олегу Петровичу Хмелеву, младшему сержанту Николаю Валерьевичу Смирнову (посмертно), рядовому Олегу Анатольевичу Козлову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Олег Анатольевич Козлов – снайпер десантно-штурмовой манёвренной группы 117-го Московского пограничного отряда Группы пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан, рядовой.

Родился 8 августа 1972 года в городе Кулябе (ныне Хатлонской области Республики Таджикистан). Русский.

В сентябре 1987 года поступил в СПТУ № 32 города Куляба, получил специальность слесаря. До сентября 1991 года работал в СТМ № 4. В марте 1993 года был призван на службу в пограничные войска Российской Федерации.

В ночь с 18 на 19 августа 1994 года моджахеды интенсивно обстреливали заставу. В то время, когда основные усилия пограничников-десантников были сосредоточены на правом фланге, левый фланг основной обороны оставался открытым, что создавало угрозу окружения противником. Осознавая нависшую опасность, рядовой Козлов вызвался прикрыть левый фланг. Заняв удобную позицию, практически без прикрытия вёл снайперский огонь по огневым точкам противника, уничтожил расчёт ручного противотанкового гранатомёта, двух снайперов, подавил расчёт пулемёта. Благодаря решительным и героическим действиям рядового Козлова противник, несмотря на превосходство в силе, так и не смог выйти к левому флангу поста. Утром 19 августа 1994 года рядовой Козлов огнём из снайперской винтовки прикрывал группу десантников, освобождавших захваченную противником правую позицию, подавил расчёт РПГ. Ни разу не покинул поле боя до прибытия замены.

О.А.Козлов продолжил службу в пограничных войсках Российской Федерации. 19 декабря 2002 года в ходе прямого телерадиодиалога Президента России Владимира Путина с россиянами прапорщик Козлов, который в то время служил в 201-й российской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане, рассказал, что несколько раз подавал документы на российское гражданство, но так и не получил его. Через шесть дней Президент России подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации О.А.Козлова и его семьи. Ещё через пять дней прапорщик О.А.Козлов с семьёй въехал в новую трёхкомнатную квартиру (до этого своего жилья не было), которую ему выделил своим указом Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов. Над входом в подъезд повесили табличку «Здесь живёт Герой России».

Этот случай с российским военнослужащим не единичен. В 90-е годы вопрос о гражданстве решался оформлением специального вкладыша в паспорт. Но военнослужащие такой возможности не имели, поскольку в то время у них просто не было паспортов. Обращение с подобной просьбой к Президенту во время прямого эфира обострило эту проблему и ускорило её законодательное решение. В 2004 году Олег Козлов ушёл из армии и обосновался с семьёй в Московской области.

В 2024 году переехал в город Калугу и продолжил помогать людям, заниматься общественной работой.

Радик Бурханшин, ветеран боевых действий