Память Героя Советского Союза увековечена в стерлитамакской школе

Труженик и воин

Его бюст красуется во дворе школы № 14. Многие, даже из числа краеведов, убеждены, что воздвигнут он в честь выпускника школы. На самом деле Герой Советского Союза Семен Егорович Авдошкин школу окончил вообще не в Стерлитамаке.

Из некролога:

«9 марта 1962 года, после продолжительной болезни скончался бывший работник откормсовхозкомбината им.Мичурина, член КПСС, Герой Советского Союза Семен Егорович Авдошкин. С.Е.Авдошкин родился в 1918 году в с.Балашово-Душино Ульяновского района Орловской области, в крестьянской семье. С 1943 года член КПСС…

С 1945 года работал в Стерлитамаке, в системе откормсовхозкомбината им.Мичурина. Семен Егорович был активным общественником – возглавлял штаб народной дружины, состоял членом цехового комитета профсоюза. С июля 1960 года Семен Егорович Авдошкин в связи с тяжелой болезнью находился на пенсии…»

(«Стерлитамакский рабочий», 11 марта 1962 г.)

Родился он 15 августа 1918 года в с. Волосово Козельского района Калужской области... Окончил начальную школу, работал шлифовальщиком в г. Рузе Московской области. При форсировании Вислы со своей ротой переправился на противоположный берег, занял плацдарм… В бою его рота уничтожила до двух взводов, 8 машин, захватила 3 станковых пулемета, 17 винтовок и взяла в плен 12 солдат и офицеров противника… С ноября 1945 года жил в Стерлитамаке, работал экспедитором, начальником пожарно-сторожевой охраны Стерлитамакского ликёро-водочного завода.

Время неумолимо стирает из памяти события далекого прошлого. Даже биографии героев со временем обрастают недоразумениями и разночтениями. Вот и в биографии Героя Советского Союза С.Е.Авдошкина успели появиться белые пятна, разобраться в которых теперь уже непросто. По одним сведениям, он родился в Ульяновском районе Орловской области, по другим – в Козельском районе Калужской области. В Стерлитамаке поселился только после войны, а во дворе школы № 14 ему установлен бюст. По одним документам, работал в откормсохозклмбинате им. Мичурина, по другим – в системе охраны ликеро-водочного завода. Расставить точки над «I» могли бы родственники героя, но и здесь нам не повезло. Выйти на след потомков героя не удалось.

Вот как описывается его подвиг в книге «Славные сыны Башкирии» (Уфа, 68).

«Шел сорок четвертый год. Суровый, победный. Войска армии, в которой воевал Семен Авдошкин, вышли на Вислу. Река открывала путь на запад. Рубеж трудный, но стратегически ценный. Недаром немцы изо всех сил держались за Вислу, пытаясь остановить советские войска на этом водном рубеже.

Рота Семена Авдошкина была одной из тех, кто неотступно преследовал врага. Немцы выходили к Висле по одной дороге, а рота Авдошкина – по другой, параллельной… Немцы вышли к реке, рота Авдошкина – тоже. Почти не видя друг друга. Кто раньше? Кто кого опередит?

Переправившись на тот берег, Авдошкин не стал сидеть сложа руки и поджидать своих. Он ринулся на врага».

В том бою рота С.Авдошкина уничтожила и захватила в плен десятки фашистов. Командир роты проявил не только личное мужество, но и смекалку, лучшие командирские качества. Успех его роты позволил другим частям успешно и с минимальными потерями форсировать Вислу и закрепить обширный плацдарм на другом берегу. За этот подвиг он и был представлен к званию Героя Советского Союза.

Военная судьба его началась еще в 1938-м, когда двадцатиоднолетнего шлифовальщика из Подольска призвали в армию. Служили тогда в Красной армии три года, и демобилизация «светила» ему не ранее поздней осени сорок первого. А осенью сорок первого немцы уже рвались к Москве…

За спиной бойца к тому времени были уже тяжелые бои в окружении. Летом сорок первого войска Брянского фронта оказались отрезанными танками Гудериана. Одна из его частей – 50-я дивизия – смогла вырваться из окружения и с боями пробиться к Туле. И продолжала сражаться в битве за Москву. Потом были Юго-Западный и Украинский фронты.

В сорок третьем Красная армия уже не испытывала такого голода в вооружении и боеприпасах, как в сорок первом. Но ощущалась острая нехватка офицерских кадров. Командиров набирали из наиболее опытных бойцов. В их числе оказался и командир пулеметного расчета сержант Семен Авдошкин, на груди которого красовалась медаль «За отвагу».

До Курской дуги, когда наступил окончательный перелом в войне, боевыми наградами бойцов не баловали. Иная медаль сорок первого стоила ордена, полученного в конце войны. Не удивительно, что на сержанта обратило внимание командование.

…Окончив курсы младших лейтенантов, Семен Егорович возглавил взвод. Затем стал заместителем командира роты, командиром пулеметной роты. Воевал на трех фронтах, стал Героем, получил две контузии, три ранения. Третье ранение приковало его к постели на целых полгода. Так что победу он встретил уже в госпитале. В июне 1945 года был комиссован в запас, волею судеб осел в Стерлитамаке.

Увы, о его жизни и деятельности в нашем городе сведений очень мало. Он действительно работал в охране ликеро-водочного, подтверждением чего является соболезнование администрации и парткома комбината семье покойного в номере «СР» от 13 марта 1962 года. Вероятно, до этого он работал на комбинате им.Мичурина, что и было указано в официальном некрологе.

Семена Егоровича знали в городе как активного общественника. Депутат городского Совета, он пользовался заслуженным авторитетом и доверием горожан. Если бы не ранения… Они давали ему знать о себе всю оставшуюся жизнь. В марте 1962 года Героя Советского Союза С.Е.Авдошкина не стало.