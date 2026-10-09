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9 Октября , 05:02

В Башкирии потеплеет до +18 градусов

Синоптики Башгидромета дали прогноз на ближайшие три дня.

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Сегодня в регионе без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, на востоке порывистый. Днём +11…+16°.

В субботу, 10 октября, без существенных осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью 0…+5°, местами до −5°, днём +13…+18°.

В воскресенье, 11 октября, в День Республики, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Ночью +5…+10°, при прояснениях до 0°, днём +13…+18°.

С 8 по 12 октября среднесуточная температура в Башкирии будет выше нормы.

Фото: Азамат Абдрафиков.

Автор:Ирина Петрова
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