В Башкирии потеплеет до +18 градусов

Сегодня в регионе без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, на востоке порывистый. Днём +11…+16°.

В субботу, 10 октября, без существенных осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью 0…+5°, местами до −5°, днём +13…+18°.

В воскресенье, 11 октября, в День Республики, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Ночью +5…+10°, при прояснениях до 0°, днём +13…+18°.

С 8 по 12 октября среднесуточная температура в Башкирии будет выше нормы.

Фото: Азамат Абдрафиков.