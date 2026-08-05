Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах

Важнейшее изменение — признание цифровой валюты имуществом. Благодаря этому граждане и организации получают право легально владеть криптоактивами и распоряжаться ими.

Действие закона начнётся 1 сентября 2026 года. При этом отдельные положения, для реализации которых требуется принятие подзаконных актов, вступят в силу позже — с 1 сентября 2027 года.

Полномочия регулятора закреплены за Банком России: он будет отвечать за ведение реестров криптообменников и цифровых депозитариев.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру