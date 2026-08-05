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Политика
5 Августа , 06:23

Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах

Федеральный закон «О цифровой валюте и цифровых правах» подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Документ, который Госдума приняла 21 июля, а Совет Федерации одобрил 24 июля, устанавливает в России комплексное правовое регулирование оборота криптовалют и цифровых активов.

Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правахПутин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах
Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах

Важнейшее изменение — признание цифровой валюты имуществом. Благодаря этому граждане и организации получают право легально владеть криптоактивами и распоряжаться ими.

Действие закона начнётся 1 сентября 2026 года. При этом отдельные положения, для реализации которых требуется принятие подзаконных актов, вступят в силу позже — с 1 сентября 2027 года.

Полномочия регулятора закреплены за Банком России: он будет отвечать за ведение реестров криптообменников и цифровых депозитариев.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру

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