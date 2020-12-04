+30 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости
75 лет Победы
Политика
Политика
Вчера, 10:00
Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев»
Политика
16 Июля , 12:40
Встреча с главой Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем
Политика
15 Июля , 15:02
Встреча с председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым
Политика
14 Июля , 10:00
Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
Политика
13 Июля , 14:05
Встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Политика
4 Декабря 2020, 14:39
Кремль сообщил о планах Путина пообщаться с Грефом 4 декабря
Политика
3 Декабря 2020, 15:52
Открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19
Политика
2 Декабря 2020, 16:06
Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли
Политика
1 Декабря 2020, 12:08
Встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым
Политика
30 Ноября 2020, 11:35
Владимир Путин отправился в командировку. В маршруте — Тобольск
Политика
29 Ноября 2020, 16:11
Путин может провести видеоконференцию с судьями КС в честь Дня Конституции
Политика
28 Ноября 2020, 17:51
Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина
Политика
27 Ноября 2020, 21:30
Совещание о ходе ликвидации вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирском
Политика
26 Ноября 2020, 22:58
Открытие цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций
Политика
26 Ноября 2020, 01:35
Встреча с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным
Политика
24 Ноября 2020, 16:17
Встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
Политика
22 Ноября 2020, 12:50
По завершении саммита G20 принята итоговая декларация
Политика
22 Ноября 2020, 00:29
Саммит «Группы двадцати»
Политика
20 Ноября 2020, 18:29
Встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Политика
19 Ноября 2020, 10:49
Путин заявил о непростой ситуации с коронавирусом в России
По вашему запросу ничего не найдено, попробуйте задать новый запрос
Все материалы
Выбор редации
Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
news@srgazeta.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73