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Политика

Политика
25 Августа , 05:50
Владимир Путин подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры
Политика
24 Августа , 10:30
Указ о повышении престижа педагогов в Башкортостане
Политика
24 Августа , 03:29
Владимир Путин принял участие в съезде «Единой России»
Политика
7 Августа , 04:12
Владимир Путин подписал указ о новых правилах прохождения военной службы
Политика
6 Августа , 03:54
Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для иноагентов
Политика
5 Августа , 06:23
Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах
Политика
28 Июля , 04:35
Президент России увеличил численность военнослужащих
Политика
17 Июля , 09:03
Жители Башкирии направили более 54 тысяч предложений по развитию региона
Политика
1 Июля , 06:21
Владимир Путин рассказал о ситуации в стране и за рубежом
Политика
3 Октября 2025, 16:57
Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с наступающим Днём учителя
Политика
19 Августа 2025, 04:55
Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии
Политика
7 Марта 2023, 06:45
Владимир Путин провёл встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым
Политика
6 Марта 2023, 09:45
Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Политика
5 Марта 2023, 15:00
В Салавате на турнире по самбо напомнили об участии в нём президента Владимира Путина 50 лет назад
Политика
4 Марта 2023, 05:00
Владимир Путин подписал указ о работе военных комиссариатов
Политика
19 Октября 2022, 14:19
В Башкортостане вводится уровень базовой готовности
Политика
21 Сентября 2022, 07:32
Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России
Политика
1 Сентября 2022, 07:25
Совещание с членами Правительства
Политика
31 Августа 2022, 10:21
Соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачёва
Политика
30 Августа 2022, 12:37
Встреча с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым
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