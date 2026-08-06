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Политика
6 Августа , 03:54

Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для иноагентов

Президент РФ Владимир Путин утвердил пакет законов, устанавливающих временные ограничительные меры в отношении двух категорий лиц: граждан, скрывающихся за рубежом от исполнения наказания, и иностранных агентов.

Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для иноагентовВладимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для иноагентов
Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для иноагентов

Под действие норм попадают лица, привлечённые к ответственности за ряд правонарушений — в том числе за нарушения, связанные с деятельностью иноагентов, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию Вооружённых сил РФ, призывы к введению санкций против России, а также за участие в работе нежелательных иностранных и международных организаций.

Применение ограничений возможно лишь при подтверждении МВД двух фактов: того, что человек находится за пределами России, и того, что он уклоняется от исполнения назначенного наказания. Всего предусмотрено 14 видов временных ограничений. Среди них — запрет на регистрацию бизнеса, совершение сделок с недвижимостью и автотранспортом, использование водительских прав, оформление кредитов и получение госуслуг. Дополнительно предусматривается блокировка доступа к банковским приложениям для переводов, возможна заморозка денежных средств и имущества. Также вводятся ограничения на использование электронной подписи и на совершение консульских и нотариальных действий.

Полномочия по принятию решений о применении мер закреплены за Минюстом. Сведения о лицах, в отношении которых введены ограничения, будут опубликованы. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2026 года.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру

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