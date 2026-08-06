Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для иноагентов

Под действие норм попадают лица, привлечённые к ответственности за ряд правонарушений — в том числе за нарушения, связанные с деятельностью иноагентов, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию Вооружённых сил РФ, призывы к введению санкций против России, а также за участие в работе нежелательных иностранных и международных организаций.

Применение ограничений возможно лишь при подтверждении МВД двух фактов: того, что человек находится за пределами России, и того, что он уклоняется от исполнения назначенного наказания. Всего предусмотрено 14 видов временных ограничений. Среди них — запрет на регистрацию бизнеса, совершение сделок с недвижимостью и автотранспортом, использование водительских прав, оформление кредитов и получение госуслуг. Дополнительно предусматривается блокировка доступа к банковским приложениям для переводов, возможна заморозка денежных средств и имущества. Также вводятся ограничения на использование электронной подписи и на совершение консульских и нотариальных действий.

Полномочия по принятию решений о применении мер закреплены за Минюстом. Сведения о лицах, в отношении которых введены ограничения, будут опубликованы. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2026 года.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру