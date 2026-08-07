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Политика
7 Августа , 04:12

Владимир Путин подписал указ о новых правилах прохождения военной службы

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок прохождения военной службы — документ размещён на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин подписал указ о новых правилах прохождения военной службыВладимир Путин подписал указ о новых правилах прохождения военной службы
Владимир Путин подписал указ о новых правилах прохождения военной службы

Одно из нововведений — дополнительное основание для увольнения контрактников: военнослужащего могут уволить из‑за утраты доверия к его командиру (начальнику) со стороны вышестоящего руководства. Это касается ситуаций, когда командир, зная о конфликте интересов у подчинённого, не предпринял шагов для его предотвращения.

Также уточнены правила, касающиеся самовольного оставления части. Для военнослужащих срочной службы таковым считается отсутствие свыше двух суток, для контрактников — аналогичный период отсутствия без уважительных причин.

Указ корректирует и правила присвоения воинских званий офицерам, которые обучаются в военных вузах либо готовят диссертации в докторантуре. Теперь очередное звание (до подполковника или капитана 2 ранга включительно) им будут присваивать в день, когда истекает срок службы в предыдущем звании, — при этом занимаемая должность учитываться не будет.

Ещё одно изменение касается граждан, находящихся в запасе и служивших по контракту в добровольческом формировании. Для них предусмотрен упрощённый порядок присвоения воинского звания: не потребуется проходить военные сборы и аттестацию. Звание могут присвоить однократно — при условии, что человек прослужил в формировании не менее двух месяцев.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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