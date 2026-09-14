Владимир Путин обсудил по телефону с Дональдом Трампом актуальные вопросы

Как сообщил на сайте Кремля помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа длилась ровно час и прошла в конструктивном и откровенном ключе. Основное внимание в разговоре было уделено вопросам урегулирования ситуации на Украине.

По словам Ушакова, Дональд Трамп подчёркивал важность максимально быстрого прекращения конфликта — по его мнению, это открыло бы значительные возможности для масштабного восстановления российско‑американских отношений. Владимир Путин выразил поддержку такому подходу в контексте выстраивания продуктивного партнёрства между двумя странами. Кроме того, президент России положительно оценил усилия США, в том числе личную вовлечённость Дональда Трампа, в поиске путей разрешения украинского конфликта.

В рамках диалога стороны договорились продолжать работу над решением ряда гуманитарных вопросов — в частности, по линии обмена задержанными и осуждёнными лицами.

Источник и фото: ИА «Башинформ»