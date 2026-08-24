Владимир Путин принял участие в съезде «Единой России»

В своей речи президент акцентировал внимание на том, что будущий состав Государственной думы обязан быть готов отстаивать интересы России. Владимир Путин заявил, что право граждан выбирать своих представителей и определять вектор развития страны является незыблемым — именно оно служит фундаментом легитимности и работоспособности демократических институтов.

По словам президента, Россия не намерена отказываться от принципов народовластия даже в непростых обстоятельствах: выборы разных уровней будут проводиться по всей стране — от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса, в них принимают участие в том числе военнослужащие, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

Глава государства подчеркнул, что необходимо высоко ценить доверие и выбор людей, которые сейчас трудятся и сражаются ради России. Он также отметил возросшую ответственность депутатов, которых изберут в Госдуму в сентябре: парламент и другие органы власти должны решительно защищать интересы государства, служить народу и работать на благо граждан.

В работе главного партийного форума приняли участие свыше трёх тысяч делегатов из разных регионов страны.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру