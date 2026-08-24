+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Политика
24 Августа , 03:29

Владимир Путин принял участие в съезде «Единой России»

22 августа президент Владимир Путин участвовал во втором этапе XXIII съезда партии «Единая Россия». Выступление главы государства состоялось на пленарном заседании во дворце спорта «Мегаспорт».

Владимир Путин принял участие в съезде «Единой России»Владимир Путин принял участие в съезде «Единой России»
Владимир Путин принял участие в съезде «Единой России»

В своей речи президент акцентировал внимание на том, что будущий состав Государственной думы обязан быть готов отстаивать интересы России. Владимир Путин заявил, что право граждан выбирать своих представителей и определять вектор развития страны является незыблемым — именно оно служит фундаментом легитимности и работоспособности демократических институтов.

По словам президента, Россия не намерена отказываться от принципов народовластия даже в непростых обстоятельствах: выборы разных уровней будут проводиться по всей стране — от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса, в них принимают участие в том числе военнослужащие, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

Глава государства подчеркнул, что необходимо высоко ценить доверие и выбор людей, которые сейчас трудятся и сражаются ради России. Он также отметил возросшую ответственность депутатов, которых изберут в Госдуму в сентябре: парламент и другие органы власти должны решительно защищать интересы государства, служить народу и работать на благо граждан.

В работе главного партийного форума приняли участие свыше трёх тысяч делегатов из разных регионов страны.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: Вести.ру

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru