Владимир Путин подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры

Согласно документу, если владельцы объектов не обеспечивают необходимый уровень безопасности, над такими объектами может быть введено временное управление. К критической инфраструктуре отнесены, в частности, предприятия ТЭК и промышленности, объекты связи, энергетики (в том числе атомной), транспортной, логистической и коммунальной инфраструктуры, системы жизнеобеспечения, а также иные объекты, существенные для экономической стабильности и безопасности государства.

Временное управление могут ввести, если собственник не принимает либо задерживает принятие мер по обеспечению безопасности, нарушает установленные требования, создаёт риски для штатной работы объекта, неэффективно защищает его от атак беспилотников либо затягивает восстановление после повреждений. При этом под временное управление может попасть как весь объект, так и его отдельная часть, а также ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права владельца.

Полномочия по принятию решения о временном управлении предоставлены Правительству — оно действует на основании поручения главы государства. По умолчанию функции временного управляющего возлагаются на Росимущество, но кабмин вправе назначить и иную организацию.

Источник и фото: ИА «Башинформ»