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Политика
24 Августа , 10:30

Указ о повышении престижа педагогов в Башкортостане

Радий Хабиров, глава Башкортостана, подписал указ, направленный на повышение престижа профессии педагога в республике. Документ разработан во исполнение указа Президента РФ от 20 июля 2026 года о дополнительной поддержке учителей и призван усилить общественное признание труда педагогов.

Указ о повышении престижа педагогов в БашкортостанеУказ о повышении престижа педагогов в Башкортостане
Указ о повышении престижа педагогов в Башкортостане

В рамках указа Администрация Главы республики должна подготовить и внести в Курултай проект закона об учреждении новой государственной награды для работников образования — поправки планируется включить в закон «О государственных наградах и почётных званиях Республики Башкортостан».

Обязанности распределены между ведомствами:

Министерство просвещения РБ будет отвечать за системное развитие профессиональных компетенций педагогов — в том числе за организацию дополнительного образования, методическую поддержку по профилю, а также за программу наставничества для начинающих учителей (не менее года). Кроме того, ведомство обеспечит педагогам бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счёт федерального и регионального бюджетов, и будет реализовывать меры поощрения за профессиональные достижения.

Министерство культуры РБ предоставит учителям право бесплатно посещать государственные музеи минимум раз в месяц.

Республиканское Агентство по печати и СМИ должно активно освещать в медиа лучшие педагогические практики и проекты, связанные с работой учителей, а также совместно с Минпросвещения и Минцифры информировать о действующих мерах поддержки — в том числе через государственные информационные системы.

Муниципальным администрациям рекомендовано: предоставлять первоочередное место в детских садах детям воспитателей и учителей; создавать условия для профессионального роста педагогов, включая дополнительное образование и методическое сопровождение; организовывать наставничество для молодых специалистов не менее года; обеспечить бесплатный доступ учителей к бюджетным электронным образовательным ресурсам; давать педагогам возможность не реже раза в месяц бесплатно посещать муниципальные музеи; участвовать в мероприятиях по повышению престижа профессии и укреплять общественное признание труда учителей.

Правительству республики поручено в течение полугода утвердить «дорожную карту» по популяризации и повышению престижа педагогических профессий в Башкортостане — до 2030 года.

Источник и фото: сайт Главы РБ

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