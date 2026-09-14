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Природа и мы
14 Сентября , 05:08

В Башкирии объявлена операция «Лес»

С 14 сентября по 12 октября в республике пройдёт межведомственная оперативно‑профилактическая операция «Лес», информирует Минлесхоз РБ.

В Башкирии объявлена операция «Лес»В Башкирии объявлена операция «Лес»
В Башкирии объявлена операция «Лес»

Мероприятие направлено на содействие нацпроекту «Экологическое благополучие», а также на пресечение незаконных рубок леса и привлечение нарушителей к ответственности.

В операции будут задействованы государственные и общественные лесные инспекторы, сотрудники правоохранительных органов и представители исполнительных ведомств — они будут действовать в тесной координации друг с другом.

На время акции организуют круглосуточное патрулирование: оно охватит дороги общего пользования, выезды из лесных массивов и участки, где наиболее вероятны нарушения. Мобильные группы будут проверять, насколько законно ведётся заготовка и перевозка древесины, а также удостоверяться в наличии у лесопользователей всех необходимых разрешительных документов.

Минлесхоз региона напоминает: за незаконную рубку леса предусмотрена ответственность — как административная (ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 260 УК РФ). Кроме того, нарушители обязаны полностью возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

Источник: РесБаш

Фото: vk.ru/minleshoz102

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