Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности

Уроки проходят:

– для учащихся 6-11-х классов,

– для студентов колледжей,

– для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Онлайн-уроки по финграмотности проходят с 2015 года. Это проект Банка России, цель которого – обеспечить школьников и студентов всей страны равным доступом к финансовым знаниям.



В 2022 году к занятиям подключились все детские дома и социальные приюты Башкортостана, больше 80% школ и колледжей. В общем за весеннюю и осеннюю сессии было зафиксировано более 257 тысяч подключений. По этому показателю республика заняла второе место по стране.



Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта https://vk.cc/bXrak0. Здесь также размещены расписание занятий, инструкция по подключению и другие материалы.



Продолжительность одного урока – 45 минут. Присоединиться к урокам можно как группой, так и индивидуально.



Участие – бесплатное.



В конце обучения выдадут сертификат участника.



Если есть вопросы – можно воспользоваться разделом «Помощь участникам» https://vk.cc/cqYSgL



Подробности: https://vk.cc/cqYSeY



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