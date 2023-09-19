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19 Сентября , 08:51

Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности

 Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников и студентов начнется в Башкортостане 19 сентября.

Уроки проходят:
– для учащихся 6-11-х классов,
– для студентов колледжей,
– для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Онлайн-уроки по финграмотности проходят с 2015 года. Это проект Банка России, цель которого – обеспечить школьников и студентов всей страны равным доступом к финансовым знаниям.

В 2022 году к занятиям подключились все детские дома и социальные приюты Башкортостана, больше 80% школ и колледжей. В общем за весеннюю и осеннюю сессии было зафиксировано более 257 тысяч подключений. По этому показателю республика заняла второе место по стране.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта https://vk.cc/bXrak0. Здесь также размещены расписание занятий, инструкция по подключению и другие материалы.

Продолжительность одного урока – 45 минут. Присоединиться к урокам можно как группой, так и индивидуально.

👍 Участие – бесплатное.

В конце обучения выдадут сертификат участника.

Если есть вопросы – можно воспользоваться разделом «Помощь участникам» https://vk.cc/cqYSgL

Подробности: https://vk.cc/cqYSeY


#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Ирина Петрова
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