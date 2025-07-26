+11 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX

Профессионалы,эксперты

Профессионалы,эксперты
25 Мая , 12:07
Учительница. Рукопись профессии
Профессионалы,эксперты
26 Июля 2025, 14:31
Из рога изобилия
Профессионалы,эксперты
10 Июня 2025, 12:46
"Башкирские дворики". Год спустя
Профессионалы,эксперты
3 Января 2025, 04:21
Помогайте спасателям: берегите себя!
Профессионалы,эксперты
2 Января 2025, 05:44
Такая работа
Профессионалы,эксперты
27 Декабря 2024, 11:24
На стороне жизни
Профессионалы,эксперты
2 Ноября 2024, 15:30
Поздравляем коллегу!
Профессионалы,эксперты
27 Октября 2024, 03:20
Дорогами добра
Профессионалы,эксперты
26 Сентября 2024, 05:55
О работе вахтёра в управлении Пенсионного фонда города Стерлитамака
Профессионалы,эксперты
27 Июня 2024, 05:10
Безопасность труда - в приоритете
Профессионалы,эксперты
29 Марта 2024, 06:28
Здесь отменяют одиночество
Профессионалы,эксперты
19 Сентября 2023, 03:51
Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности
Профессионалы,эксперты
8 Июня 2023, 04:36
Пусть у каждого будет бабушка!
Профессионалы,эксперты
18 Мая 2023, 19:14
В Стерлитамаке открылся фестиваль ремёсел "Умелец"
Профессионалы,эксперты
15 Апреля 2023, 09:23
Работа в Стерлитамаке
Профессионалы,эксперты
21 Декабря 2022, 05:38
"Солнце-ракета"
Профессионалы,эксперты
10 Ноября 2022, 12:15
Когда ты нужен людям
Профессионалы,эксперты
22 Октября 2022, 14:20
В Башкирии прошёл II Национальный чемпионат DeafSkills для молодых людей с нарушениями слуха
Профессионалы,эксперты
3 Августа 2022, 10:56
В Башкортостане вручили награды работникам сферы торговли
Профессионалы,эксперты
4 Мая 2022, 10:03
Кем быть?
Все материалы
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru