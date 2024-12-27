На стороне жизни

19-летний парнишка на ВАЗ 2115 въезжает в бетонное заграждение. Он жив, но кости таза раздроблены. Боль, которую он испытывает, описать невозможно. Спасатели разрезают автомобиль, чтобы освободить человека и передать медикам. Парнишка ехал по первому снегу на своё первое свидание…

Такие случаи – это рабочие будни Романа Игнатьева и его коллег.

КАК ПРОФЕССИЯ НАХОДИТ ЧЕЛОВЕКА

Роман работает в городском аварийно-спасательном отряде с 3 марта. Выбор профессии был во многом предопределён: его отец, Алексей Николаевич, – спасатель с медицинским образованием (в прошлом – фельдшер скорой помощи). И мама до того, как стать гидрологом на метеорологической станции, работала медсестрой.

– Героем я себя, конечно, никогда не чувствовал, – смущённо улыбается юноша. – Просто я знаю, что это моё – помогать людям, которые попали в беду.

«Профориентация» была такой: ребёнком, во время маминых дежурств, Роман был у отца на работе. Когда подрос, приходил в отряд на ул.Пушкина на экскурсии с классом: спасатели рассказывали подросткам о своей работе, катали на лодках. К счастью, и сейчас школьники приходят на ул. Пушкина, беседуют со спасателями, знакомятся с оборудованием и специальным транспортом.

19 спасателей дежурят в четыре смены, сутки через трое. Игнатьев-отец работает во второй смене, Игнатьев-сын – в четвёртой. В каждой смене должно быть пять человек, сейчас штат недоукомплектован: не хватает одного человека.

– Коллектив у нас крепкий, опытный, к нам, начинающим, здесь относятся с уважением. Но происходит смена поколений, и молодые у нас надолго не задерживаются. Большие психологические нагрузки, маленькая зарплата. Многим непонятно: за что держаться в такой профессии? – объясняет Роман. – Мы все работаем в нескольких местах – я, например, в свободные дни – в доставке.

ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ

Каждые три года спасатели проходят аттестацию:

– Через месяц после того, как я устроился в отряд, началась аттестация, и мне пришлось усиленно готовиться. Меня аттестовали и даже похвалили. Но я вижу, насколько у меня ещё мало опыта, и вникаю во всё, что происходит.

Жизнь сполна обеспечивает молодого спасателя такими возможностями. Например, купальный сезон Роман открывал в гидротермокостюме: на середине реки Ольховки отцеплял от веток, привязывал к себе верёвками и с помощью товарищей вытаскивал на берег… утопленника. Это было 8 июня, в день рождения Романа.

Этим же летом спасатели работают на взрыве на газопроводе : медики боролись за жизнь рабочего с 90 процентами ожогов, но спасти его не удалось. До ночи спасатели разбирали завалы разрушенных гаражей, чтобы убедиться, что в погребах не было людей.

В сентябре одинокому дедушке стало плохо, сам он не мог подойти к входной двери. Чтобы не ломать дверь, спасатель забрался с подъездного козырька в окно второго этажа и открыл дверь медикам. Дедушку успели спасти.

В октябре подросток пошёл на Ашкадар рыбачить, в сумерках заплутал и не смог выбраться из леса. Школьника нашли уже через час, он даже замёрзнуть не успел. Помогла геолокация, которую он им прислал по телефону (кстати, в сложных случаях для поиска людей спасатели используют специальное оборудование, например, световые башни).

– Счастливые моменты моей работы – это когда удаётся спасти человека. Увы, не всегда жизнь побеждает. Помню первую жестокую картину: в конце марта парнишка забрал маму из психиатрической больницы, и, хотя ручки с окон в их квартире были сняты, она каким-то образом открыла окно и вышла с 8 этажа. То, что осталось от неё после удара головой об газовую трубу, я снимал с козырька ночью, с фонариком на лбу. Это было потрясение для меня: то, что я держал в руках, мало было похоже на человека. При этом мы максимально бережно относимся к телу, как бы оно ни было искорёжено.

– Что спасает Вас от разрушения?

– Понимание, что нужно смотреть на любую ситуацию под другим углом – профессионально. Да, у людей горе. Но если оно станет горем и для спасателя, то он окажется бесполезен, не сумеет помочь. Мы отодвигаем эмоции в сторону и делаем то, что нужно.

– Работа между жизнью и смертью делает вас философом?

– Безусловно. Общаясь с людьми, мы не можем представить их смерть. Когда мы работаем с погибшими, нас спасает то, что мы не видели этих людей живыми. Иначе было бы тяжелее. Вспоминая того парнишку, который ехал на своё первое свидание, я спрашиваю себя: в чём он виноват? Почему это случилось с ним? По воле случая? Я не могу смириться с такими жестокими вещами в жизни.

– Вы интересуетесь дальнейшей судьбой тех, кого спасаете?

– В экстренных ситуациях мы не записываем для себя личные контакты: нам просто не до этого. О том, что стало с человеком потом, мы чаще всего узнаём из новостных сводок.

– Звонят ли в отряд сами горожане, чтобы вас поблагодарить?

– За время моей работы такого не было. Но когда вы рассказываете людям о нашей работе, нам приятно: пусть это тоже кому-то поможет.

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

– Какие ошибки совершают горожане, которые не заботятся о собственной безопасности?

– Нарушают правила дорожного движения (выручает то, что в городе установлено много камер – благодаря этому количество ДТП существенно снизилось). В дождь и в снег сцепление с дорогой плохое, и достаточно взглянуть в телефон или отвлечься на разговор с пассажиром, чтобы потерять контроль над ситуацией. Всё больше детей и взрослых переходят дорогу в наушниках, уткнувшись в телефон. Отдыхая на пляжах, купаются в нетрезвом состоянии, оставляют без присмотра детей. Грибники иногда отправляются в лес без телефона, воды и спичек, уверенные, что они опытные и уж точно не заблудятся. Часто бывает, что люди не заботятся друг о друге. Я вспоминаю историю с утопленником: мужчина крепко выпил на корпоративе, коллеги вызвали ему такси. Наутро выяснилось, что до машины он просто не дошёл. Если бы они проводили его и посадили в такси, человек был бы жив. Напоминаем: сообщить о том, что вы попали в беду и вам нужна помощь, вы можете, позвонив по единому номеру 112.

Роман и его коллеги – уникальные люди: они держат руку на пульсе нашей с вами безопасности и первыми оказываются в эпицентре человеческих трагедий, экологических и техногенных катастроф. Если спокойно в отряде – значит, спокойно в городе. Вчера у спасателей нашей страны был профессиональный праздник. Давайте поздравим их реальным делом: будем жить так, чтобы у тех, кто нас бережёт, никогда не было экстренных вызовов и работы с бедой. Пусть будет ремонт здания, где базируется отряд, и новый специальный автомобиль с оборудованием, будут достойные зарплаты и просветительская работа с детьми. И пусть мальчишки мечтают стать вашими коллегами – работать на стороне жизни. Здоровья вам, спасатели!

Беседовали Екатерина ЯКОВЛЕВА, Святослав ЯКОВЛЕВ, Анна СТЯЖКИНА