-3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Профессионалы,эксперты
29 Марта , 11:28

Здесь отменяют одиночество

Этот текст - о том, как профессионалы помогают людям полноценно жить.

Здесь отменяют одиночество
Здесь отменяют одиночество

Стерлитамак считается одним из самых зелёных городов Республики Башкортостан. Именно в таком, живописном, месте расположен психоневрологический интернат.

В прошлом году здесь сделали капитальный ремонт – теперь фасад облицован керамогранитом, наш «Дом» засиял новыми красками.

Этот текст – о том, как люди с инвалидностью и те, кто им помогает, вместе достигают успехов и человеческих побед.

УРОЖАЙ

 Весь год радуют взгляд ели и сосны, а в тёплое время года территория учреждения становится особенно красивой от цветущих клумб. Весной благоухают цветением яблони, калина, рябина.

В нашем интернате проживают девушки и женщины с инвалидностью. В огороде и теплице они выращивают вместе с инструктором по трудотерапии в помидоры, огурцы, кабачки, морковь, капусту, перец, зелень… В прошлом году у нас был богатый урожай огурцов: весной мы посадили их в специальные ящики с землей, а затем перенесли в нашу теплицу, где они продолжали расти и созревать. Особенно активно помогала и участвовала в процессе выращивания огурцов проживающая у нас Надя: она занималась поливом, пересадкой и прополкой. Надя приехала к нам из Аургазинского района, где много лет помогала маме по хозяйству и на огороде. Благодаря совместному труду и мы смогли насладиться вкусными и полезными овощами со своего огорода.  

МАСТЕРИЦЫ

У нас созданы все условия для того, чтобы реабилитационные мероприятия для наших проживающих были эффективными.

В швейных и вязальных мастерских рукодельницы занимаются любимым делом: вяжут мочалки, брелки, носки, варежки, шапки, шарфы, ремонтируют одежду, собирают алмазную мозаику, вышивают крестиком.

Так, Света, талантливая и трудолюбивая девушка, вяжет красивые мочалки. Терпеливая, художественно одарённая Лена любит собирать алмазную мозайку и украшать ими свою комнату. Лена постоянно участвует в творческих онлайн-конкурсах и занимает призовые места.

ТВОРЧЕСТВО

В интернате проживают девушки и женщины, которые любят не только рукодельничать, но и активно заниматься спортом, вокалом, танцами, хореографией. Они регулярно участвуют в различных соревнованиях, городских олимпиадах, выставках, онлайн-конкурсах, фестивалях, республиканского, городского и даже федерального уровня.
Репетиции проходят в просторном, светлом актовом зале, здесь же проводятся праздничные концерты, просмотры кинофильмов, дискотеки, мастер-классы с участием профессионалов.

Мы организуем «Веселые старты», соревнования по таким видам спорта, как дартс, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон, пионербол и т.д.  Проходят дружеские матчи по волейболу между сотрудниками интерната и проживающими.

  Творческая жизнь учреждения разнообразна и насыщена не только

 развлекательными программами, но и визитами гостей. На нашей сцене   выступают коллективы из Детской школы искусств, творческие коллективы из городского и районного дворцов культуры, волонтёры, учащиеся музыкальных школ и многие другие.

ДУША И ТЕЛО

   В прошлом году у нас начала функционировать новая, просторная комната психологической разгрузки. Было выбрано большое помещение, это позволило сделать две полноценные комнаты – с аудиовизуальным комплексом и сенсорную. Первая комната пришлась по душе любителям и ценителям кинематографа. Наши девушки не раз отмечали, что во время занятий они чувствуют себя как в настоящем кинотеатре.

Эта комната стала незаменимым помощником психолога, ведь теперь на занятия стремятся попасть даже те, кого раньше невозможно было уговорить. Элина, Ильвина и Светлана даже создают свою очередь – кто первым будет заниматься.

– В комнате психологической разгрузки каждая из наших проживающих нашла что-то, на что откликается их сердце, душа. Каждый раз они выходят из кабинета улыбаясь, с хорошим настроением, обсуждая то, что увидел на занятии…Это и есть показатель того, что свою цель, свое назначение комната выполняет на все сто процентов, – говорит психолог интерната Алия Идрисова.

    В интернате есть и физиотерапевтический кабинет, оборудованный современными аппаратами. Лечением занимается добрая и отзывчивая медицинская сестра Зульфия Мурзагулова.                                                                                             

 – Мне помогло прогревание, когда я переболела простудным заболеванием. – говорит наша проживающая Наталья. – Спасибо доброй и заботливой Зульфие!

СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ

Реабилитационные мероприятия помогают достичь взаимопонимания между нашими проживающими и сотрудниками, улучшить их здоровье и эмоциональное состояние.

В интернате реализуются различные проекты и программы, направленные на реабилитацию и абилитацию проживающих: «В здоровом теле – здоровый дух», «Созвучие сердец», «Гармония». Каждую из них сопровождает внутреннее волонтёрство интерната «Бумеранг добра». Сколько добрых дел, поддержки и помощи получают подопечные: наши девушки и женщины с инвалидностью ухаживают за бабушками в отделении милосердия, помогают кормить маломобильных проживающих и вывозить на прогулки неходячих. Наши волонтёры шефствуют над малышами коррекционного детского сада. Они – незаменимые помощники в проведении массовых мероприятий.

Жизнь интерната богата и насыщенна. Наш девиз – «Твори добро!». Мы все вместе руководствуемся им в работе и в жизни. И у нас многое получается.

Юлия Семёнова, специалист по связям с общественностью Стерлитамакского ПНИ

 

Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru