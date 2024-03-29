Здесь отменяют одиночество

Стерлитамак считается одним из самых зелёных городов Республики Башкортостан. Именно в таком, живописном, месте расположен психоневрологический интернат.
В прошлом году здесь сделали капитальный ремонт – теперь фасад облицован керамогранитом, наш «Дом» засиял новыми красками.
Этот текст – о том, как люди с инвалидностью и те, кто им помогает, вместе достигают успехов и человеческих побед.
УРОЖАЙ
Весь год радуют взгляд ели и сосны, а в тёплое время года территория учреждения становится особенно красивой от цветущих клумб. Весной благоухают цветением яблони, калина, рябина.
В нашем интернате проживают девушки и женщины с инвалидностью. В огороде и теплице они выращивают вместе с инструктором по трудотерапии в помидоры, огурцы, кабачки, морковь, капусту, перец, зелень… В прошлом году у нас был богатый урожай огурцов: весной мы посадили их в специальные ящики с землей, а затем перенесли в нашу теплицу, где они продолжали расти и созревать. Особенно активно помогала и участвовала в процессе выращивания огурцов проживающая у нас Надя: она занималась поливом, пересадкой и прополкой. Надя приехала к нам из Аургазинского района, где много лет помогала маме по хозяйству и на огороде. Благодаря совместному труду и мы смогли насладиться вкусными и полезными овощами со своего огорода.
МАСТЕРИЦЫ
У нас созданы все условия для того, чтобы реабилитационные мероприятия для наших проживающих были эффективными.
В швейных и вязальных мастерских рукодельницы занимаются любимым делом: вяжут мочалки, брелки, носки, варежки, шапки, шарфы, ремонтируют одежду, собирают алмазную мозаику, вышивают крестиком.
Так, Света, талантливая и трудолюбивая девушка, вяжет красивые мочалки. Терпеливая, художественно одарённая Лена любит собирать алмазную мозайку и украшать ими свою комнату. Лена постоянно участвует в творческих онлайн-конкурсах и занимает призовые места.
ТВОРЧЕСТВО
В интернате проживают девушки и женщины, которые любят не только рукодельничать, но и активно заниматься спортом, вокалом, танцами, хореографией. Они регулярно участвуют в различных соревнованиях, городских олимпиадах, выставках, онлайн-конкурсах, фестивалях, республиканского, городского и даже федерального уровня.
Репетиции проходят в просторном, светлом актовом зале, здесь же проводятся праздничные концерты, просмотры кинофильмов, дискотеки, мастер-классы с участием профессионалов.
Мы организуем «Веселые старты», соревнования по таким видам спорта, как дартс, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон, пионербол и т.д. Проходят дружеские матчи по волейболу между сотрудниками интерната и проживающими.
Творческая жизнь учреждения разнообразна и насыщена не только
развлекательными программами, но и визитами гостей. На нашей сцене выступают коллективы из Детской школы искусств, творческие коллективы из городского и районного дворцов культуры, волонтёры, учащиеся музыкальных школ и многие другие.
ДУША И ТЕЛО
В прошлом году у нас начала функционировать новая, просторная комната психологической разгрузки. Было выбрано большое помещение, это позволило сделать две полноценные комнаты – с аудиовизуальным комплексом и сенсорную. Первая комната пришлась по душе любителям и ценителям кинематографа. Наши девушки не раз отмечали, что во время занятий они чувствуют себя как в настоящем кинотеатре.
Эта комната стала незаменимым помощником психолога, ведь теперь на занятия стремятся попасть даже те, кого раньше невозможно было уговорить. Элина, Ильвина и Светлана даже создают свою очередь – кто первым будет заниматься.
– В комнате психологической разгрузки каждая из наших проживающих нашла что-то, на что откликается их сердце, душа. Каждый раз они выходят из кабинета улыбаясь, с хорошим настроением, обсуждая то, что увидел на занятии…Это и есть показатель того, что свою цель, свое назначение комната выполняет на все сто процентов, – говорит психолог интерната Алия Идрисова.
В интернате есть и физиотерапевтический кабинет, оборудованный современными аппаратами. Лечением занимается добрая и отзывчивая медицинская сестра Зульфия Мурзагулова.
– Мне помогло прогревание, когда я переболела простудным заболеванием. – говорит наша проживающая Наталья. – Спасибо доброй и заботливой Зульфие!
СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ
Реабилитационные мероприятия помогают достичь взаимопонимания между нашими проживающими и сотрудниками, улучшить их здоровье и эмоциональное состояние.
В интернате реализуются различные проекты и программы, направленные на реабилитацию и абилитацию проживающих: «В здоровом теле – здоровый дух», «Созвучие сердец», «Гармония». Каждую из них сопровождает внутреннее волонтёрство интерната «Бумеранг добра». Сколько добрых дел, поддержки и помощи получают подопечные: наши девушки и женщины с инвалидностью ухаживают за бабушками в отделении милосердия, помогают кормить маломобильных проживающих и вывозить на прогулки неходячих. Наши волонтёры шефствуют над малышами коррекционного детского сада. Они – незаменимые помощники в проведении массовых мероприятий.
Жизнь интерната богата и насыщенна. Наш девиз – «Твори добро!». Мы все вместе руководствуемся им в работе и в жизни. И у нас многое получается.
Юлия Семёнова, специалист по связям с общественностью Стерлитамакского ПНИ