Здесь отменяют одиночество

Стерлитамак считается одним из самых зелёных городов Республики Башкортостан. Именно в таком, живописном, месте расположен психоневрологический интернат.

В прошлом году здесь сделали капитальный ремонт – теперь фасад облицован керамогранитом, наш «Дом» засиял новыми красками.

Этот текст – о том, как люди с инвалидностью и те, кто им помогает, вместе достигают успехов и человеческих побед.

УРОЖАЙ

Весь год радуют взгляд ели и сосны, а в тёплое время года территория учреждения становится особенно красивой от цветущих клумб. Весной благоухают цветением яблони, калина, рябина.

В нашем интернате проживают девушки и женщины с инвалидностью. В огороде и теплице они выращивают вместе с инструктором по трудотерапии в помидоры, огурцы, кабачки, морковь, капусту, перец, зелень… В прошлом году у нас был богатый урожай огурцов: весной мы посадили их в специальные ящики с землей, а затем перенесли в нашу теплицу, где они продолжали расти и созревать. Особенно активно помогала и участвовала в процессе выращивания огурцов проживающая у нас Надя: она занималась поливом, пересадкой и прополкой. Надя приехала к нам из Аургазинского района, где много лет помогала маме по хозяйству и на огороде. Благодаря совместному труду и мы смогли насладиться вкусными и полезными овощами со своего огорода.