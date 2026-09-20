Балтийский вояж

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Ах, море!



Конечно, Калининградская область – это прежде всего море. Море, к которому все стремятся, даже если купальный сезон ещё не начат или уже завершился. Конец июля – середина августа являются лучшим временем для морского отдыха. И вдоволь накупаться и позагорать мне в этот раз удалось. Сначала про логистику. Мы с подругой снимали квартиру в центре Калининграда, поэтому до Южного вокзала, с которого отправляются скоростные «Ласточки» до Зеленоградска, Пионерского и Светлогорска, ехали две остановки на общественном транспорте. Всего каких-то двадцать-тридцать минут – и ты на море.

До Северного вокзала мы могли бы дойти пешком. Однако сесть в заполненную народом ещё на Южном вокзале «Ласточку» на Северном в разгар сезона проблематично. Так что Южный вокзал в этом смысле предпочтительнее. С него мы стартовали и в Балтийск – город, который мне особенно симпатичен из-за длинной песчаной косы, старинной прусской архитектуры и обилия кораблей. В Балтийске очень вкусные яблоки, огурцы, а дорога к морю утопает в зарослях облепихи, которая тут буквально повсюду.



Правда, как раз на пляже в Балтийске чаще всего есть риск столкнуться с отбойным течением. Это такая опасная штука, с которой лучше не шутить: отбойное течение представляет собой мощный поток воды, направленный перпендикулярно берегу в сторону моря. Он образуется во время отлива, когда вода, принесённая к берегу приливной волной, начинает отступать обратно в море. Такое течение может унести купальщика настолько далеко, что у него просто не хватит сил выбраться обратно на берег. Поэтому существует несколько правил: если уж ты столкнулся с отбойным течением, не следует паниковать, а стараться плыть вдоль берега; купаться там, где дежурят спасатели; не заходить в воду в шторм; не плавать в одиночку, особенно в тёмное время суток.



В Светлогорске, городе изумительном по красоте и атмосфере, проводится реконструкция набережной, которая всё ещё не завершена. Поэтому после замечательной прогулки по городу искупаться в море нам едва удалось – пляжа, на котором мы отдыхали четыре года назад, сегодня просто не существует. Зеленоградск в этом смысле гораздо более комфортен, но в жаркие дни на местном пляже яблоку негде упасть. Самым спокойным и удобным местом для пляжного отдыха в этом сезоне для нас стал Пионерский. Белый песок, широкая и длинная пляжная полоса, пологий вход в воду. Словом, всё для вашего полного удовольствия.



На пляже в Пионерском знакомлюсь с местным жителем Сергеем Яковлевым, военным пенсионером, бывшим морским офицером. Облачённый в гидрокостюм, вооружённый металлоискателем и специальным сачком, он старательно выуживает из прибрежных вод цепочки, заколки, колечки, браслетики, монеты и прочие металлосодержащие предметы. Сергей приходит на свою морскую «охоту» по просьбе хозяев потерявшихся в море вещиц – номер его телефона есть у спасателей. Новый знакомый рассказывает несколько романтических историй, связанных со спасением обручальных колец незадачливых купальщиков и купальщиц. А потом искренне советует мне перед следующим походом на пляж снять цепочку, браслет и все мои колечки.



В августе в Балтийском море появляются медузы. Ушастая аурелия – обычный летний обитатель здешнего побережья. Для людей она совсем не опасна: её «укус» похож на лёгкое прикосновение крапивы. Испытывала на себе. Просто натыкаешься в воде на что-то студнеобразное, а потом на коже ненадолго остаётся красный след. Неприятно, но не более того. Но возмущаться нечего – это мы в гостях у медуз, а не они у нас. А вот доставать их из воды не следует. На суше аурелии погибают всего за несколько минут. Так говорят биологи, которые советуют любоваться этими морскими обитателями на расстоянии и оставлять их в море.



«Пять городов за один день»



Так называлась автобусная экскурсия на юг Калининградской области, которая продлилась двенадцать часов и в результате которой мы действительно побывали в пяти городах региона.

Что больше всего запомнилось? Во-первых, отреставрированная лютеранская кирха в посёлке Кубановка, где мне с разрешения смотрительницы посчастливилось сыграть на старом клавесине легкомысленную мелодию, с тем чтобы вся группа услышала, как именно звучит этот инструмент. История кирхи тесно связана с биографией дочери Мартина Лютера Маргаритой фон Кунхайм, когда-то жившей в этих местах.



Во-вторых, исторический краеведческий музей во вплотную примыкающем к польской границе Багратионовске (до 1946 года Прейсиш-Эйлау), в котором работают удивительные люди – семейная чета музейщиков Александра и Светланы Панченко, все свои силы вкладывающих в любимую работу. В музее истории края, созданном их заботливыми руками, собраны удивительные экспонаты разных эпох, связанные с появлением на этих землях Тевтонского ордена, наполеоновскими сражениями при Прейсиш-Эйлау, приходом Советской армии и историей переселенцев. Военное обмундирование, оружие, знамёна, музыкальные инструменты, картины, скульптура, уголок военно-исторической реконструкции, предметы быта, выставка изумительных работ резчика по дереву В.И.Чудакова – всё это заслуживает внимания и восхищения. Как и само музейное здание, построенное в неоготическом стиле в конце XIX века.



Настоящим украшением Багратионовска является замок Прейсиш-Эйлау – 120-метровое средневековое сооружение Тевтонского ордена, в котором частный инвестор собирается открыть музейно-парковый центр с гостиницей, зонами отдыха и площадками для проведения исторических реконструкций. Неподалёку от замка красуется храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, стилизованный под русское узорочье. В центре города стоит бюст героя Отечественной вой-ны 1812 года Петра Ивановича Багратиона, командовавшего войсками прикрытия русской армии в битве при Прейсиш-Эйлау.



Кстати, добраться до Багратионовска можно не только на автобусе, но и на настоящем ретропоезде, который по вторникам и четвергам отправляется с Южного вокзала.

В Железнодорожном (Гердауэне) запущена программа ревитализации: здесь активно реставрируют и ремонтируют старые довоенные здания, и в почти сказочных декорациях этого города летом проходят уникальные спектакли. Производят впечатление кирха Гердауэна, построенная в XIV веке, а также городской пруд со старой мельницей и плотиной.

Правдинск (до войны Фридланд) связан с историей войн России с Наполеоном: здесь можно увидеть бюст фельдмаршала Кутузова, посетить братскую могилу русских воинов, погибших при Фридландском сражении 1807 года, посмотреть на домик Наполеона и сходить в местный музей.



Ещё один любопытный объект – гидроэлектростанция, стоящая на реке Лаве. Но главная жемчужина Правдинска – кирха Святого Георгия, возведённая в XIV веке. Мы отважились подняться на 82-метровую колокольню, откуда открывается шикарный панорамный вид на город. Лучшей обзорной площадки не найти, но сам подъём по крутым узким лестницам лично мне запомнится надолго.



Состоящий из петляющих между холмов улиц город Озёрск (довоенный Даркемен) находится всего в восьми километрах от границы с Польшей. Вокруг него расположено множество небольших водоёмов, а река Анграпа разрезает городок на две почти равные части. На этой реке в 1880 году была построена ГЭС Даркемена, которая и сегодня, спустя 146 лет после запуска, продолжает трудиться. Сфотографировать это удивительное гидротехническое сооружение можно с моста, что мы и сделали. Живописно смотрится старинная кирха, построенная в неоготическом стиле, но вход на её территорию закрыт.



Очень удивил город Гусев (до войны Гумбиннен) – самая южная точка нашего путешествия. Это один из красивейших и динамично развивающихся городов области. Водонапорные башни «Две сестры», Зальц-бургская кирха, памятник Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву, в январе 1945-го поднявшему свою роту в атаку при взятии Гумбиннена, военно-мемориальный комплекс – всё это символы исторических событий, происходивших на этой территории.

Украшением Гусева является шатровый пятикупольный храм Всех Святых, посвящённый памяти павших в годы Первой мировой вой-ны. Выполненный в московско-ярославском стиле, он напоминает храмы православного зодчества XVI-XVII веков. Храм освящён патриархом Кириллом в ноябре 2016 года. А на площади в самом центре города высится покрытая сусальным золотом трёхметровая фигура ангела с крыльями, который держит над головой символ мира – лавровую ветвь.



На окраине Гусева, на территории холдинга «Технополис GS», мы посетили мемориальный комплекс Первой мировой войны с центральным памятником работы Михаила Шемякина. Скульптурная композиция «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» состоит из фигуры солдата, распятого на «колесе судьбы», и двух женских скульптур матери и вдовы, скорбящих о павших на вой-не солдатах.



Моцарт, сыр и огненное шоу в средневековом замке



И на десерт хочу рассказать о поездке в замок Шаакен (посёлок Ситно), в котором нас ждала дегустация вкуснейших сыров и мармелада от владельцев крафтовой сыроварни и фабрики шоколада «Шаакен Дорф». Такого сыра я прежде не пробовала! А рассказ хозяина сыроварни Сергея о технологиях производства сыров и «яблочного сыра» (местной пастилы) увлёк нас так, что мы едва не опоздали на экскурсию по подвалу замка, где тщательно собраны орудия средневековых пыток времён инквизиции.



Кульминацией этой поездки стала рок-опера «Моцарт», которую актёры из Калининграда разыграли на сцене под открытым небом. Прекрасные костюмы, хорошие голоса, живой звук, антураж средневекового замка, летящие на фоне закатных облаков самолёты (неподалёку отсюда расположен международный аэропорт Храброво) превратили спектакль в запоми-нающееся зрелище. Финал тоже получился необычным – шампанское, фрукты, фотосессия с актёрами и потрясающее фаер-шоу.



В Калининград возвращались на двухэтажном автобусе уже поздно вечером. Мы с подругой, по обыкновению, принялись петь песни нашей молодости. И снова, как когда-то на Кипре и в Турции, наше пение с радостью подхватили другие туристы. Больше всего песен было исполнено про море, дружбу, любовь и Россию. Ничего удивительного: Калининград – это место, где вот уже восемьдесят лет начинается Россия, если смотреть на это дело с Запада. Таким оно и останется.