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22 Августа , 10:36

Видеообращение в честь Дня государственного флага России

22 августа - День государственного флага

В.Путин: Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем День государственного флага.

У наших знамён, как и у нашей державы, – тысячелетняя история. Русские дружины поднимали над своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного. В XIX веке на официальных зданиях страны развевался чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи. Больше семидесяти лет XX века наша страна прожила под красным флагом, и именно с этим знаменем была выстрадана Победа в Великой Отечественной войне.

Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности.

Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени – это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим.

Трёхцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны.

Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд, до победы, утверждать славу России.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём российского флага!

Автор:www.kremlin.ru
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