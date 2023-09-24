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Школа
24 Сентября , 15:23

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4

 О том, чем знамениты эти учебные заведения, Рустем Фаритович рассказал на своей странице в социальных сетях. Также глава администрации пообщался с педагогами и учениками школ и побывал в музее, спортзалах, актовых залах.

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
 - Проехал сегодня в лицей №3 им. В.А.Секина и в школу №4 им. Д.С.Нагуманова. Эти учебные заведения с историей. Лицей №3 (бывшая школа №3) старейшая в Стерлитамаке. Она была открыта в 1912 году как начальная. Сейчас это лицей с физико-математическим и инженерно-техническим уклоном. Более 1200 детей обучаются здесь. Когда-то эту школу закончил Герой Советского союза Владимир Алексеевич Секин (в честь него школа и названа), супруга президента СССР М.С.Горбачева Раиса Максимовна, а также контр-адмирал Александр Геннадьевич Дьяконов. Сегодня мы посетили музей школы. В нем бережно хранят историю каждой вехи развития учебного заведения, историю выдающихся выпускников. В кабинете технологии пообщался с учителем Алексеем Петровичем Фёдоровым и его учениками, которые каждый год успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников, очень изобретательные и инициативные. Показали свои работы. Не верится на первый взгляд, что это могли сделать школьники: специальный сверлильный станок с встроенным пылесосом для поглощения пыли, которая образуется в процессе работы, макет корабля с сенсорным управлением. Очень впечатлило! Ребята и учитель молодцы. Горят своим делом. В кабинете много современного оборудования, но есть и старые добрые станки.

Школа №4 известна как кадетская. Была основана в 1918 году, но именно кадетской становится с 1998 года. Здесь обучаются свыше 600 кадетов. Ребята успешно участвуют в патриотических мероприятиях всероссийского и республиканского уровней. Больше половины выпускников школы продолжают свое обучение в военных высших учебных заведениях. В школе осмотрели плац, где происходит построение учащихся , посетили тир, спортзалы, актовый и конференц-залы.
Больше половины выпускников школы продолжают свое обучение в военных высших учебных заведениях, - сообщил Рустем Газизов.
Фото: соцсети Рустема Газизова.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
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