Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4

- Проехал сегодня в лицей №3 им. В.А.Секина и в школу №4 им. Д.С.Нагуманова. Эти учебные заведения с историей. Лицей №3 (бывшая школа №3) старейшая в Стерлитамаке. Она была открыта в 1912 году как начальная. Сейчас это лицей с физико-математическим и инженерно-техническим уклоном. Более 1200 детей обучаются здесь. Когда-то эту школу закончил Герой Советского союза Владимир Алексеевич Секин (в честь него школа и названа), супруга президента СССР М.С.Горбачева Раиса Максимовна, а также контр-адмирал Александр Геннадьевич Дьяконов. Сегодня мы посетили музей школы. В нем бережно хранят историю каждой вехи развития учебного заведения, историю выдающихся выпускников. В кабинете технологии пообщался с учителем Алексеем Петровичем Фёдоровым и его учениками, которые каждый год успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников, очень изобретательные и инициативные. Показали свои работы. Не верится на первый взгляд, что это могли сделать школьники: специальный сверлильный станок с встроенным пылесосом для поглощения пыли, которая образуется в процессе работы, макет корабля с сенсорным управлением. Очень впечатлило! Ребята и учитель молодцы. Горят своим делом. В кабинете много современного оборудования, но есть и старые добрые станки.



Школа №4 известна как кадетская. Была основана в 1918 году, но именно кадетской становится с 1998 года. Здесь обучаются свыше 600 кадетов. Ребята успешно участвуют в патриотических мероприятиях всероссийского и республиканского уровней. Больше половины выпускников школы продолжают свое обучение в военных высших учебных заведениях. В школе осмотрели плац, где происходит построение учащихся , посетили тир, спортзалы, актовый и конференц-залы.

Больше половины выпускников школы продолжают свое обучение в военных высших учебных заведениях, - сообщил Рустем Газизов. Фото: соцсети Рустема Газизова.