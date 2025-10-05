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Школа

Школа
27 Августа , 09:11
Продолжая славные традиции
Школа
21 Апреля , 07:04
И снова о школьных столовых
Школа
16 Февраля , 15:59
XVIII Киекбаевские чтения: научные изыскания и гости из Хакассии
Школа
5 Октября 2025, 16:19
Добрых слов хватит на всех
Школа
1 Сентября 2025, 03:30
О благодарности, молодых специалистах и школьных столовых
Школа
31 Августа 2025, 11:05
«Надеюсь, я всегда буду учителем»
Школа
30 Августа 2025, 18:15
В школу – за… праздником!
Школа
9 Февраля 2025, 03:56
Встреча для родителей
Школа
2 Февраля 2025, 09:30
Как в гимназии № 3 президента выбирали
Школа
9 Декабря 2024, 03:58
Увидеть мир во всём многообразии
Школа
21 Ноября 2024, 03:04
Здесь защищают права детей
Школа
6 Июля 2024, 10:33
Капремонт в школах. Об изменениях к лучшему
Школа
24 Мая 2024, 06:55
Наггетсов не будет. Будут каши, супы и второе
Школа
20 Февраля 2024, 12:22
Смотрите брифинг в прямом эфире о приёмной кампании-2024 в Башкирии
Школа
18 Февраля 2024, 06:51
В Стерлитамаке прошёл росгвардейский бал
Школа
24 Января 2024, 03:08
Учёные из Уфы в гостях у гимназии Стерлитамака
Школа
24 Сентября 2023, 10:23
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил лицей №3 и школу №4
Школа
26 Мая 2023, 07:08
В Стерлитамаке сдают ЕГЭ
Школа
23 Мая 2023, 05:30
В гимназии №2 Стерлитамака прозвучал Последний звонок
Школа
14 Сентября 2022, 05:01
В Стерлитамаке прошли уроки финансовой грамотности для школьников
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Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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