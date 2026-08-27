Продолжая славные традиции

Школа № 10 начиналась, как и Стерлитамак, с берега Стерли, по соседству с военным комиссариатом.

В 60-е годы прошлого века в городе возводились цеха предприятий большой химии, Стерлитамак рос не по дням, а по часам. Параллельно с промышленными объектами строились детские сады и школы. В 1962 году школа № 10 переселилась в новое светлое комфортабельное здание. 5 сентября она приняла первых учеников, а через два-три года стала правофланговой. На крыше одну за другой установили шесть красных звёзд. Они свидетельствовали о победах ребят в конкурсах, соревнованиях, турнирах по шести направлениям.

ИНТЕРЕСНО И ПРЕСТИЖНО

Славилась школа преподавательским составом. Нина Васильевна Гнедова – блестящий математик, талантливый педагог, обаятельная женщина. Ученики её обожали, даже те, кому не давались точные науки.

Нина Александровна Степанова сделала уроки географии любимыми и желанными для целой армии подростков.

Первые свои литературные опыты – стихи, рассказы, эссе – юные дарования несли Ольге Павловне Янбухтиной. Знали: она не обидит, но справедливо оценит язык, стиль и композицию.

Незабываемо интересными были уроки химии (с лабораторными опытами, теоретическими изысканиями, исследованиями) Лидии Николаевны Валитовой.

Молодой, недавно окончивший учёбу Валерий Александрович Крючков увлёк спортом всех – от начальных классов до старшеклассников.

Ходячей энциклопедией называло молодое поколение завуча по учебной части Ивана Петровича Ираидова. Он преподавал историю и математику.

Возглавлял школу Семён Иванович Емельянов – фронтовик, прекрасный педагог, настоящий генератор идей. Он организовал для подростков отряды краеведов, юнкоров, поисковиков. Ребята ходили по домам и квартирам, находили участников Великой Отечественной войны, записывали их воспоминания. Фронтовики дарили детям фотографии. Все собранные материалы легли в основу богатого живой информацией школьного музея.

Учиться в школе № 10 было не только интересно, но и престижно: ребята гордились и своими успехами, и победами друзей.

МНОГОЛЕТНИЙ УСПЕХ

Директор учебного заведения Ольга Анатольевна Аксаева показывает фотографии выпускников, которые прославили родную школу.

Это знаменитые производственники, педагоги, артисты. Среди них – Виктор Александрович Зиновьев, российский композитор и пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза композиторов России; Наталья Александровна Сологуб, солистка балета Мариинского театра, заслуженная артистка Республики Башкортостан; Станислав Владимирович Трофимов, солист Мариинского театра, приглашённый солист Большого театра, заслуженный артист Республики Башкортостан.

– Ольга Анатольевна, сейчас школа открыла новую страницу. Сохранились ли старые добрые традиции?

– Мы их не только сохраняем, но и продолжаем. В этом году школу окончили 17 выпускников. Семь из них получили медали II степени за особые успехи в учении.

– Это 41 процент!

– Возможно, медалистов было бы и больше. Но нынешняя молодёжь очень рано стремится к самостоятельности. Многие наши отличные ученики поступили в колледжи, чтобы получить профессию и обрести финансовую независимость, а потом получить высшее образование заочно.

– Успехи учеников – это всегда отличная работа учителей.

– У нас в начальных классах – опытные профессионалы и чудесные, понимающие ребёнка педагоги: Любовь Геннадьевна Хуснутдинова, Ольга Николаевна Антонова, Татьяна Николаевна Боголепова, Альбина Юрьевна Янбаева и Зиля Маратовна Шагибекова.

Мы уделяем огромное значение организации учёбы в 1–3 классах. Ведь именно там ребёнок начинает жить в социуме, то есть знакомиться и общаться с чужими детьми и взрослыми. Есть очень эмоциональные и застенчивые дети, которые слишком болезненно воспринимают замечания учителей, сильно переживают не только из-за плохих оценок, но даже из-за незначительных ошибок. Всё будет в порядке, если учитель станет для ребёнка второй мамой: чуткой, понимающей, отзывчивой, пользующейся полным доверием ребёнка.

К тому же учёба в начальных классах – это не только освоение чтения, письма, счёта. В это время складывается отношение к учёбе как к очень важному делу, развивается интерес к новым знаниям.

Эстафету принимают учителя средних и старших классов. У нас работают профессионалы высокого класса: преподаватель математики Ирина Владиславовна Дашкова, русского языка и литературы – Наталья Геннадьевна Кудряшова; истории – Диля Муллануровна Шамсутдинова и Татьяна Владиковна Ямщикова.

Наталья Геннадьевна Максимочкина – учитель географии и химии. В 2025 году она победила в республиканском конкурсе «Лучший учитель географии Республики Башкортостан». Дети любят, уважают и слушаются Наталью Геннадьевну во всём. Любовь к учителю переносят на её предметы. И неслучайно они становятся победителями и призёрами по химии и географии.

Скажу не без гордости: многие наши выпускники вернулись в родную школу: учитель труда Ирек Зайнетдинович Тулумбаев, педагоги начальных классов Альбина Юрьевна Янбаева, Амина Саитовна Еремеева, Анна Олеговна Стороженко.

– Сейчас многие выпускники школ переживают из-за того, что не могут определиться с выбором профессии.

– Мы решаем и эту проблему. В школе открываются предпрофессиональные классы.

– Чем они отличаются от обычных?

– В них восьмиклассники, кроме школьной программы, посещают практические занятия в колледжах и на предприятиях Стерлитамака. Мы заключили партнёрские соглашения (Министерство образования – школа – колледж – производственное предприятие) с политехническим колледжем и станкозаводом.

– Следовательно, за выпускников 9-х классов вы спокойны.

– Да, они поступили в колледжи, где будут обучаться выбранной профессии. Но хочу заметить: в 10–11-х классах даются качественные знания по широкому кругу предметов, воспитываются эрудированные личности, а также экономится время, так как даётся шанс сразу поступить в вуз.

– Хорошо. Вы можете сказать, куда поступили ваши выпускники-медалисты?

– Камила Орлова – в Башкирский государственный аграрный университет (садово-парковое строительство) в Уфе.

Иван Гаврилов – в Казанский государственный аграрный университет (экология и природопользование).

Егор Андреев – в Казанский государственный энергетический университет (управление и информатика в энергетических системах).

Илья Гаврилов – в Казанский государственный энергетический университет (управление и информатика в энергетических системах).

Виктор Старцев – в УГНТУ (управление гостинично-ресторанными комплексами).

Эльвина Газизова – УГНТУ (управление гостинично-ресторанными комплексами).

Артём Еникеев – в УГНТУ (географические методы исследования скважин).

Отрадно, что все семь выпускников поступили на бюджет, а четверо из них – в вузы нашей республики.

Мы приглашаем выпускников 9-х классов в нашу школу.

Евгения Дьяконова