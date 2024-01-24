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Школа
24 Января , 08:08

Учёные из Уфы в гостях у гимназии Стерлитамака

На днях в гимназии № 1 побывали гости.

Учёные в гостях у гимназии
Учёные в гостях у гимназии

Из Уфы к нам приехали доктор юридических наук, профессор, член Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан (2013—2018), заслуженный юрист РБ Рафаэль Нариманович Зинурин и академик Академии наук Республики Башкортостан, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки БАССР Ильдус Бариевич Абдрахманов,

Напомним, что гимназия № 1 – одна из базовых школ Российской академии наук, поэтому встречи с учёными для ребят – привычная и счастливая практика.

Ильдус Бариевич выступил с интересной и познавательной лекцией перед учащимися 10-11 классов естественнонаучного (химико-биологического) профиля. Кстати, 2 января нашему гостю исполнилось 82 года. По итогам встречи учёный и педагоги  договорились, что Ильдус Бариевич примет гимназистов у себя в лаборатории в Уфе.

Автор:Екатерина Яковлева
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