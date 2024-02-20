Смотрите брифинг в прямом эфире о приёмной кампании-2024 в Башкирии
Какие особенности приемной кампании в Башкортостане в 2024 году? Как правильно подать документы? Кто может рассчитывать на бюджетные места?
На все вопросы в студии телеканала БСТ, в соцсетях телеканала, Центра управления республикой и Правительства Башкортостана ответят представители Министерства образования и науки республики и Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также ректоры университетов региона.
Смотрите брифинг в прямом эфире о приёмной кампании-2024 в Башкирии
По всей стране через несколько месяцев прозвенит последний звонок. Экзамены, выбор вуза и поступление - для выпускников, специалистов и будущих аспирантов это горячая пора.
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