-12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Ветераны
18 Февраля , 14:47

В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Праздник мужественных, сильных и самоотверженных людей, истинных патриотов своей Родины, открыл заместитель главы глава города по связям с общественностью Павел Шорохов, который вручил благодарственные письма администрации города председателю городского отделения Союза ветеранов Афганистана Сергею Балмасову и другим ветеранам боевых действий за активное участие в развитии ветеранского движения и вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Сергей Иванович, в свою очередь, вручил орден «За заслуги» общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»  ветерану Юнеру Галиеву. Медалью «За заслуги» РСВА был награждён Рамиль Якшибаев. Ветеранов также поздравил депутат Госсобрания – Курултая республики 7-го созыва, заместитель начальника межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу Евгений Мережко.

Ветеранам Афганской войны хорошо известно творчество участника боевых действий Александра Рыбалко, которого не стало год назад. В память о нём прозвучала его последняя песня, написанная им уже на больничной койке. В программе приняли участие творческие коллективы ГДК, гости из Ульяновска – известная группа «Десантное братство», ветеран боевых действий в Афганистане, обладатель Гран-при многочисленных конкурсов, московский поэт и композитор Владимир Мазур. Зрители тепло встретили выступления приглашённых артистов. А некоторые номера даже приветствовали аплодисментами стоя.

Фото: пресс-службы  администрации ГО г. Стерлитамак.

В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана
Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru