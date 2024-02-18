В Стерлитамакском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Сергей Иванович, в свою очередь, вручил орден «За заслуги» общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» ветерану Юнеру Галиеву. Медалью «За заслуги» РСВА был награждён Рамиль Якшибаев. Ветеранов также поздравил депутат Госсобрания – Курултая республики 7-го созыва, заместитель начальника межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу Евгений Мережко.

Ветеранам Афганской войны хорошо известно творчество участника боевых действий Александра Рыбалко, которого не стало год назад. В память о нём прозвучала его последняя песня, написанная им уже на больничной койке. В программе приняли участие творческие коллективы ГДК, гости из Ульяновска – известная группа «Десантное братство», ветеран боевых действий в Афганистане, обладатель Гран-при многочисленных конкурсов, московский поэт и композитор Владимир Мазур. Зрители тепло встретили выступления приглашённых артистов. А некоторые номера даже приветствовали аплодисментами стоя.

Фото: пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.