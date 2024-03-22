Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения

Мухамит Ахатович ушёл на войну в 1942 году. Он воевал на третьем Белорусском фронте, был разведчиком-связистом. Дошёл до Кёнигсберга. В 1944 году был тяжело ранен и демобилизован.



За годы службы награждён орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова.



Мухамита Габдулхакова поздравили сотрудник отдела по взаимодействию с общественными институтами администрации Стерлитамака Рафаэл Абуляев, депутат городского Совета Владимир Петров, исполнительный секретарь МО партии «Единая Россия» Лилия Бикметова и активисты движения «Волонтёры Победы».

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.