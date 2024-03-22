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Ветераны
22 Марта , 09:44

Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения

21 марта  исполнилось 99 лет ветерану Великой Отечественной войны, стерлитамаковцу Мухамиту Ахатовичу Габдулхакову.

Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения

Мухамит Ахатович ушёл на войну в 1942 году. Он воевал на третьем Белорусском фронте, был разведчиком-связистом. Дошёл до Кёнигсберга. В 1944 году был тяжело ранен и демобилизован.

За годы службы награждён орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова.

Мухамита Габдулхакова поздравили сотрудник отдела по взаимодействию с общественными институтами администрации Стерлитамака Рафаэл Абуляев, депутат городского Совета Владимир Петров, исполнительный секретарь МО партии «Единая Россия» Лилия Бикметова и активисты движения «Волонтёры Победы».

По информации пресс-службы администрации  ГО г. Стерлитамак.

Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
Ветерана ВОВ из Стерлитамака поздравили с днём рождения
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