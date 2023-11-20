Раненые участники СВО получат поддержку региона

На повестке были вопросы реабилитации военнослужащих и их вовлечения в общественную жизнь региона.

– Нам важно понимать, как сегодня работает система поддержки участников СВО, в том числе получивших тяжёлые ранения. Понимать, какая помощь вам нужна, какие меры являются для вас наиболее эффективными, а какие требуют доработки, – сказал Радий Хабиров. – В целом у нас развитая система поддержки, которая включает более 30 мер. На их выполнение мы выделяем значительные средства. Кроме того, по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина создали филиал фонда помощи ветеранам СВО «Защитники Отечества». Его центры поддержки работают в Уфе, Стерлитамаке, Сибае и Нефтекамске.

Руководитель региона подчеркнул, что республика будет заботиться обо всех воинах-земляках, их родных и близких.

– Бывает, что после ранений наши герои замыкаются в себе. В этой связи остаются нерешённые вопросы по реабилитации и поддержке ребят и их семей, – пояснил Радий Хабиров. – Поэтому мы всегда открыты к диалогу и готовы оказать необходимую помощь.

На встрече руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина рассказала о взаимодействии с ветеранами СВО. Она сообщила, что специалисты фонда ведут работу по различным направлениям. Это социальное сопровождение, медицинское обслуживание, административные вопросы, взаимодействие с органами власти, общественные проекты и информатизация.

По состоянию на ноябрь 2023 года в структуре фонда трудятся более 50 социальных координаторов. Всего они обработали более 10 тысяч обращений жителей.

– В ближайшее время начнёт работу колл-центр филиала фонда «Защитники Отечества, – сообщила Гульнур Кульсарина. – Мы уже ведём обучение его операторов.

Участники встречи обсудили вопросы развития системы комплексной реабилитации военнослужащих, получивших серьёзные ранения,

– Необходимо проходить лечение и реабилитацию на базе серьёзных медучреждений, где есть соответствующее оборудование и компетентные специалисты. При этом важно, чтобы эти программы были эффективными и полезными для вас, – отметил Радий Хабиров. – Со следующего года мы планируем начать проектирование современного госпиталя ветеранов войн. Это будет большой комплекс площадью порядка 60 тысяч кв. м. Там будет сильное реабилитационное отделение.

Ещё одно направление – дальнейшее трудоустройство и социализация ветеранов СВО. Глава региона пояснил, что республика будет помогать в этом вопросе. Речь идёт о работе в общественных организациях, обучении и переподготовке, поиске вакансий на предприятиях по линии Республиканского центра занятости, а также вовлечении в спорт.