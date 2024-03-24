Как остановка стала безопасной

Она рассказала, что на остановке общественного транспорта «Городская больница № 3» (ул.Патриотическая, 59) она поскользнулась и упала, у неё был сильный ушиб бедра. На остановке, куда она по утрам приезжает на маршрутном такси № 45 в поликлинику, очень скользко.

Мы выехали на место. После полудня остановка была покрыта водой. Водители 45 маршрута подтвердили, что рано утром и поздно вечером пассажирам невозможно выйти из маршрутных такси: под ногами и под колёсами – сплошной лёд. Водители считают, что они не должны возить с собой вёдра с песком: посыпать дорожки – обязанность коммунальных служб. Днём на остановке стоит вода и много скользкого снега, ночью это снежное месиво замерзает и превращается в лёд.

По прогнозам погоды, по ночам столбик термометра будет опускаться до нуля и ниже, поэтому проблема гололедицы остаётся актуальной. Мы с членами Общественной палаты обратились в городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Специалисты ООО "УРБ" убрали наледь и посыпали остановку песком. Заметим: город меняется к лучшему благодаря тому, что неравнодушные жители видят проблемы и говорят о них журналистам и общественникам.