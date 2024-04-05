Незаконно построенное

У многих из нас вызывают недоумение брошенные киоски, проржавевшие и ставшие ничьими гаражи, палатки, где в антисанитарных условиях ведётся торговля. Они портят облик города, к тому же небезопасны.

Этой проблеме было посвящено внеочередное заседание Общественной палаты. В курс дела общественников ввели заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Р.Р.Иштуганова, начальник отдела торговли и бытового обслуживания О.В.Арсланова, заместитель начальника УЖКХ Д.Д.Насыров.

ЕСТЬ ПОРЯДОК

23 августа 2023 года Решением Совета городского округа г.Стерлитамака утвержден Порядок демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных на городской земле объектов, не являющихся объектами капитального строительства.



Порядок демонтажа распространяется на следующие некапитальные объекты: павильоны, киоски, в том числе и торговые, металлические гаражи, заборы, теплицы, будки, контейнеры, шлагбаумы, другие подобные объекты, которые расположены на муниципальных земельных участках или участках государственная собственность на которые не разграничена, без предусмотренных законодательством соответствующих правовых оснований.



Любое обращение от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, государственных органов – основание для проведения мероприятий по выявлению самовольно установленных некапитальных объектов. Для этого создана специальная комиссия, собирается она по мере поступления обращений от горожан. Обращение (заявление и фотографию объекта) можно направить в администрацию города любым удобным способом: лично (101 кабинет), по почте, на электронную почту ([email protected]), через официальный сайт администрации или через Общественную палату.



Если у собственника забора, киоска, павильона или гаража нет правоустанавливающих документов на их размещение, комиссия предлагает ему добровольно демонтировать этот объект. В случае отказа по решению комиссии объект демонтируется силами специализированной организации и перемещается на хранение. Если в течение месяца владелец объекта не обратится с заявлением о возврате его имущества и не возместит расходы по демонтажу, демонтированный объект утилизируется. Если собственник киоска или гаража не пришёл на заседание комиссии, уведомление (письменное решение) о демонтаже отправляется ему по почте, а также размещается на фасаде объекта и публикуется в нашей газете. В случае бездействия владельца или если владельца найти невозможно, объект также демонтируют принудительно.

ГДЕ ТОРГОВАТЬ?

Один из больных вопросов – палаточная торговля на прирыночной площади (эта земля – государственная собственность). Ни у кого из собственников палаток, в которых торгуют обувью, семенами, сухофруктами и т.д.,нет разрешительных документов. Между тем по закону все киоски, павильоны, палатки, столы и навесы устанавливаются по результатам торгов на местах, которые обозначены в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Прирыночной площади в этой схеме нет, следовательно, нет и договоров.

Почему важно освободить эту площадь? Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность – возможность беспрепятственно эвакуировать людей и управлять спецтехникой, а также для безопасного дорожного движения.

Владельцы палаток установлены, комиссия приняла решение о демонтаже, уведомила владельцев и дала им срок до 5 апреля. Если палатки не будут убраны, их демонтируют принудительно, а товар разместят на хранение в специализированную организацию. Владелец сможет его забрать, возместив городу расходы на демонтаж.

Важно: утверждённый порядок демонтажа не ущемляет интересы продавцов. Так, владельцы садовых участков, которые уже в мае начнут торговать первой зеленью, будут обеспечены торговыми местами: для этого возле прирыночной площади работает экорынок «Гранд». Если владельцы палаток хотят остаться в прежней локации, где у них есть постоянные покупатели, они также могут переместить на рынок «Гранд» или в ТЦ «Аструм».

Екатерина ЯКОВЛЕВА