Как выбрать подержанный автомобиль и не прогадать: проверка авто через сервисы

Покупка подержанного автомобиля – всегда риск. Среди возможных неприятностей – ДТП, залоги, угон, неоплаченные штрафы, скрученный пробег и другие технические и юридические проблемы.

Избежать это поможет проверка авто. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы покупка оказалась безопасной и выгодной.

Зачем проверять автомобиль перед покупкой?

По статистике, каждая четвертая машина с пробегом, проданная в России, имеет скрытые дефекты или юридические проблемы, которые обнаруживаются только после покупки.

Если заранее не пробить авто по госномеру или VIN-коду, можно столкнуться с неприятными последствиями.

Риск №1. Финансовые потери из-за скрытых дефектов

Недобросовестные продавцы часто маскируют технические проблемы машины. Внешне авто может выглядеть идеально, но в его прошлом – серьезные ДТП, а под капотом – изношенные узлы.

Неприятная ситуация произошла с жителем Санкт-Петербурга в январе 2023 года. Мужчина приобрел в автосалоне шестилетний Ford Focus с пробегом 70 тыс. км, но через два месяца машина начала давать сбои. В процессе ремонта выяснилось: реальный пробег был в два раза больше, а важнейшие узлы такие, как подвеска и трансмиссия, износились гораздо быстрее, чем ожидалось.

– Автомобиль нормально не едет, постоянно что-то стучит, – жаловался мужчина. – Сначала думал, что это просто какие-то мелкие проблемы, но потом все стало хуже. Когда я разобрался, оказалось: пробег был скручен, и трансмиссия уже на грани поломки. А это очень дорогой ремонт!

В 2021 году реальный пробег автомобиля составлял 140 тыс. км, а вот в январе 2023 года – всего 70 тыс. км. На восстановление автомобиля мужчина потратил около 73 тыс. рублей.

И это далеко не единственная проблема, с которой может столкнуться покупатель подержанного авто. Еще один серьезный риск – аварийное прошлое машины. Автомобиль, побывавший в ДТП, не только требует значительных вложений, но и может быть небезопасным для водителя и пассажиров. Деформированные элементы кузова при повторном столкновении могут не выдержать нагрузки, а подушки безопасности, если их не заменили после предыдущей аварии, просто не сработают.

Риск №2. Юридические проблемы: арест, залоги или угон

Подержанный автомобиль может оказаться в залоге, находиться под арестом или числиться в угоне. Это нередко приводит к потере машины.

Одна из таких историй произошла с жительницей Томска. Женщина приобрела у перекупа «Фольксваген Пассат» за 1,2 млн рублей. Внешне все было в порядке, кроме одного – за последние пару недель машина поменяла трех владельцев.

Спустя год автомобиль внезапно изъяли сотрудники полиции: оказалось, что пару лет назад авто угнали в другом регионе, после чего злоумышленники несколько раз перепродавали его, меняя номера и подделывая документы.

Женщина попыталась оспорить изъятие машины, заявив, что добросовестно купила ее и не знала о криминальном прошлом. Но суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону изначального владельца, указав, что смена нескольких хозяев за короткий срок должна была насторожить покупательницу.

Лишь после обращения в Верховный суд удалось доказать, что на момент покупки авто не числилось в угоне, а проверка машины по открытым базам не выявила проблем. Суд постановил вернуть машину женщине, но судебные разбирательства длились около двух лет.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, перед покупкой стоит проверить авто по базам ГИБДД, ФССП и в реестре залогов. Внимательно изучайте историю машины: если у авто слишком часто менялись владельцы, это повод насторожиться. Кроме того, не экономьте на проверке через специализированные сервисы – это небольшая сумма по сравнению с возможными потерями.

Риск №3. Проблемы с регистрацией авто

Перед покупкой подержанного автомобиля важно убедиться, что его можно поставить на учет. В противном случае даже полностью исправная машина рискует остаться просто дорогим куском металла.

Основные причины, из-за которых не получится зарегистрировать авто после покупки:

ограничения ГИБДД: неоплаченные штрафы, алименты и другие долги предыдущего владельца;

нахождение в лизинге;

статус утилизированного транспортного средства (ТС);

нечитаемый или перебитый VIN-код;

незарегистрированные изменения в конструкции авто.

Жительница Самары решила приобрести подержанный «Рено Логан». Машина была в хорошем состоянии, и продавец предложил цену ниже рыночной. После того как продавец передал все документы, новая владелица поехала в ГИБДД, чтобы зарегистрировать авто.

Но там ее ждал неприятный сюрприз. Автомобиль был признан непригодным для эксплуатации. На момент покупки машина считалось официально утилизированной, а документы, включая ПТС, оказались подделаны. По итогу автомобиль изъяли.

Все эти проблемы можно избежать, если заранее проверить авто по вин коду или госномеру. Иначе вы рискуете остаться не только без машины, но и денег.

Где лучше проверить авто: обзор сервисов

Сегодня есть много онлайн-площадок, через которые можно пробить машину с пробегом.

Мы отобрали лучшие сайты проверки авто и проанализировали их по следующим параметрам:

количество источников;

наполненность отчета;

удобство интерфейса;

скорость получения ответа;

цена;

дополнительные услуги.

Рассмотрим каждую площадку и выясним, где лучше всего проверять авто по гос номеру.

«Автокод»

«Автокод» – официальный сайт для подбора и проверки авто с пробегом в России.

Количество источников: сервис собирает сведения из более 13 официальных источников (ФССП, ГИБДД, ФНП, банки, страховые компании, реестры такси, банки и прочее).

Наполненность отчета: проверка машины по всем доступным параметрам (ДТП, угон, неоплаченные штрафы, залоги, изменения в конструкции ТС, арбитражные дела, география эксплуатации, скрученный пробег и прочее).

Удобство интерфейса: есть отдельное мобильное приложение для Android и iOS, простой сайт с интуитивно понятным интерфейсом.

Скорость получения отчета: две минуты.

Цена: 449 рублей.

Дополнительные услуги: через «Автокод» можно оформить автокредит, купить полис ОСАГО и каско, проверить штрафы ГИБДД, а также проверить автовладельца.

После покупки отчета на семь дней вам откроется бесплатный доступ к агрегатору автомобильных объявлений «Поиск авто». Сервис показывает объявления о продаже авто со всех крупных досок: «Авто.ру», «Дром.ру», «Авито», «Юла Авто», «Автокод Объявления».

Как работает «Автокод»?

Чтобы проверить автомобиль через «Автокод» нужно:

в специальном поле ввести госномер, VIN-код или номер кузова;

нажать на кнопку «Проверить авто»;

получить краткий отчет, сгенерированный сервисом, и изучить его;

кликнуть «Купить», если в кратком отчете все верно;

выбрать количество отчетов, которые хотите приобрести;

выбрать удобный способ оплаты и ввести необходимые данные;

подождать пару минут, пока сервис сформирует отчет.

В полном отчете вы увидите всю историю эксплуатации авто:

История владения: периоды владения, регион регистрации, тип владельцев (физическое или юридическое лицо).

Технические характеристики: марка, модель, год выпуска, страна производства, мощность и объем двигателя, цвет кузова, категория ТС, VIN, госномер, номер ПТС.

Ограничения и правовые риски: долги, судебные споры, аресты, запреты на выезд, розыск.

Статус автомобиля: проверка на угон, утилизацию, залог.

ДТП и ремонт: участие в зарегистрированных авариях, расчеты на ремонт, арбитражные споры.

Использование в коммерческих целях: работа в такси, каршеринге, история лизинга.

Пробег и техническое состояние: официально зафиксированный пробег, техосмотры, полис ОСАГО, записи о ремонтах.

Штрафы ГИБДД: информация о выписанных и оплаченных штрафах.

Продажа автомобиля: объявления в интернете, данные о предыдущих продажах.

Таможенные сведения: операции, связанные с ввозом и вывозом авто.

Фотографии: изображения авто с номером.

Вместе с отчетом на электронную почту придет бланк договора купли-продажи и акта приема-передачи автомобиля. Вся информация о проверке сохраняется в личном кабинете на сайте «Автокода».

«Автотека»

«Автотека» – это сервис от «Авито», через который можно проверить историю подержанного авто.

Количество источников: сервис собирает данные из дилерских центров и сервисов техобслуживания, а также из открытых баз данных.

Наполненность отчета: проверка машины по 21 параметру, кроме арбитражных дел, географии эксплуатации авто и данных об утилизации.

Удобство интерфейса: понятный сайт, есть мобильное приложение.

Скорость получения ответа: несколько минут, точное время сервис не указывает.

Цена: 279 рублей.

Дополнительные услуги: нет.

Отдельная фишка – история размещений на «Авито». Если автомобиль несколько раз выставляли на продажу, можно отследить, как менялась его цена. Правда, данные по объявлениям сервис берет только с «Авито».

Auto.ru

«Авто.ру» – доска объявлений от «Яндекса», которая также помогает проверить авто перед покупкой.

Количество источников: сервис использует официальные базы данных и внутреннюю аналитику.

Наполненность отчета: проверка машину по 20 параметрам, кроме данных об утилизации, географии эксплуатации авто, изменений в конструкции ТС и арбитражных дел.

Удобство интерфейса: отсутствует отдельный сайт и приложение для проверки авто.

Скорость получения ответа: несколько минут, точное время сервис не указывает.

Цена: 229 рублей.

Дополнительные услуги: можно получить отчет бесплатно, если связаться с продавцом из объявления и пообщаться с ним не менее минуты.

Сервис также рассчитывает среднее время продажи автомобиля и транспортный налог. Однако данные о предыдущих объявлениях берутся только с «Авто.ру». Объявления с других ресурсов не попадают в отчет.

Drom.ru

«Дром.ру» – одна из старейших площадок объявлений о продаже автомобилей в России. Сервис также предоставляет проверки авто по вин коду и госномеру.

Количество источников: государственные и независимые базы данных.

Наполненность отчета: проверка машины по 21 параметру, кроме изменений конструкции ТС, выдачи дубликата ПТС, также отсутствует сравнение цен по регионам.

Удобство интерфейса: отсутствует отдельный сайт и приложение для проверки авто.

Скорость получения ответа: может доходить до пяти минут.

Цена: 200 рублей.

Дополнительные услуги: нет.

Стоит отметить, что сервис ориентирован в первую очередь на авто, продающиеся на «Дроме», и не всегда учитывает другие источники информации при анализе цен и объявлений. Поэтому для полной картины лучше использовать несколько сервисов.

Проверка автомобиля убережет вас от невыгодной покупки. Онлайн-сервисы предоставляют подробный отчет с важными данными, позволяя быстро узнать историю машины. Это надежный и доступный инструмент для тех, кто хочет купить авто.

ФОТО: https://avtocod.ru

Реклама. ERID: 2Vtzqwxpn55.

ООО «Авторапорт». ИНН: 9701071800.