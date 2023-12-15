-22 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Встреча для вас
15 Декабря , 19:38

В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина

В Городском дворце культуры «Сода» для учащихся школ и колледжей, родственников участников СВО выступил заслуженный артист Республики Башкортостан Рамиль Бадамшин с концертом «Очередями льются строки».

В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина

В Городском дворце культуры «Сода» для учащихся школ и колледжей, родственников участников СВО выступил заслуженный артист Республики Башкортостан Рамиль Бадамшин с концертом «Очередями льются строки».

Пришедшие на концерт зрители познакомились с «Аллеей героев» – информационными стендами, рассказывающими о военнослужащих из Стерлитамака, погибших при выполнении боевых задач. Фотовыставка «Другая жизнь. Взгляд изнутри» – это кадры, снятые на передовой и показывающие будни наших ребят, защищающих Родину.

Автор и исполнитель Рамиль Бадамшин пронзительно исполнил песни о Родине и её защитниках, отваге наших земляков, родном крае и семейных ценностях. Музыкант поделился со слушателями личными историями, переживаниями и надеждами, рассказал о мужестве башкирских воинов, для которых он выступает в зоне спецоперации и собирает гуманитарные конвои. Особый лиризм концертной программе придало прекрасное выступление певицы Юлии Талхиной, исполнившей несколько песен на башкирском и татарском языках.

Фото Сергея Крамскова

В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
В Стерлитамаке прошёл концерт Рамиля Бадамшина
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru