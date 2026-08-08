О проводниках в мир здоровья и спорта

Учителя физкультуры школы № 2 А.Н.Козлова и М.С.Красенкова уверены, что современный педагог должен не только передавать знания, но и прививать ученикам любовь к активному образу жизни.

– Что повлияло на ваш выбор профессии? – интересуюсь у своих собеседниц.

– Я выросла в сельской местности и с детства занималась лёгкой атлетикой, лыжными гонками, мечтала связать свою жизнь со спортом, – рассказывает Антонида Николаевна. – Любовь к спорту мне привил мой учитель и тренер Николай Иванович Гордиюк. Это был мудрый наставник, который всегда поддерживал своих воспитанников, был во многом примером для нас. После школы я поступила в Стерлитамакский техникум физической культуры, где выбрала специализацию «Лыжные гонки». Трудовую деятельность начала в Уфе. В школе № 2 я работаю с 2004 года.

– С первого класса я занималась лёгкой атлетикой в спортивной школе олимпийского резерва, – говорит Марина Сергеевна. – Моим тренером был Владимир Валериевич Петров, благодаря которому я достигла высоких результатов и участвовала в соревнованиях на республиканском и всероссийском уровнях. Владимир Валериевич всегда бегал вместе с нами, в том числе и на соревнованиях. Профессиональное образование я также получила в Стерлитамакском техникуме физической культуры и специализировалась в лёгкой атлетике. Начала работать в детском саду, а когда моей дочери исполнилось семь лет, мы вместе пришли в школу. В 2010 году я влилась в наш дружный коллектив.

Сейчас я сотрудничаю со спортивной школой, которую возглавляет мой наставник. Мы среди своих учеников выявляем способных ребят и направляем их к тренерам спортшколы. Там они получают дальнейшее развитие, и у них есть возможность участвовать в различных соревнованиях, представлять наш город на республику и Россию.

– Не секрет, что современные дети меньше двигаются и предпочитают больше времени проводить с гаджетами. Как вы выстраиваете работу с такими учениками?

– Обычно такие дети не уверены в себе, – констатирует Антонида Николаевна. – Я стараюсь их поддерживать, настраивать на успех. Говорю, что всё у них получится, надо только очень захотеть и упорно тренироваться. Я работаю с учениками начальных классов, и они многому учатся именно в школе. Например, один из моих учеников, который добился высоких результатов в борьбе, не умел прыгать в длину с места. Сначала я ему объясняла технику прыжка на бумаге с помощью рисунков, потом он долго её отрабатывал. Благодаря своему упорству мальчик блестяще освоил прыжки, а уже повзрослев, приходил на тренировки по лёгкой атлетике к Марине Сергеевне и работал над собой.

– Какую цель вы как учителя физкультуры ставите перед собой?

– Работая с учениками начальных классов, я должна научить их правильно двигаться, чувствовать своё тело, вести здоровый образ жизни, – говорит Антонида Николаевна. – Дети приходят в школу с разным уровнем подготовки. Те, кто посещал спортивные секции, танцевальные кружки, чувствуют себя увереннее на уроках. Остальных надо многому учить – правильно бегать, прыгать, кидать и ловить мячи, чтобы они не получали травмы, были здоровыми. Первоклассники, как правило, очень подвижные, поэтому на первом месте – их безопасность.

– Если говорить об учениках 5-9-х классов, то мы ставим цель, чтобы они как можно меньше сидели, – делится Марина Сергеевна. – В этом возрасте ребята становятся физически более пассивными. Обычно приходят на урок и сразу занимают места на скамейках. Чтобы их заинтересовать, мы подбираем подвижные игры. Ученики должны захотеть двигаться, чувствовать себя комфортно, не стесняться своих недостатков. Кроме того, они учатся действовать в команде, что тоже придаёт им уверенности в себе. Через подвижные игры ребята осваивают необходимые спортивные навыки.

– Верно ли утверждение, что дети, занимающиеся спортом, более организованные и учатся лучше?

– Конечно, такие ребята умеют ценить время, ставить перед собой задачи и решать их, добиваться своих целей, – подтверждает Антонида Николаевна.

– В таком случае родители учеников должны быть заинтересованы в том, чтобы отдавать детей в спортивные секции. К сожалению, не у всех есть возможность водить их туда из-за занятости на работе.

– В нашей школе есть бесплатные секции, куда могут прийти все ученики, – говорит Марина Сергеевна. – Главное, чтобы у них было желание. У Антониды Николаевны ребята занимаются общей физической подготовкой: лёгкой атлетикой, лыжами, участвуют в весёлых стартах.

Вторая школа достойно выступает на городских спортивных соревнованиях. В этом году мы победили на «Президентских состязаниях» среди команд 4-х классов. Во время зимних каникул победители школьного этапа «Новогодних семейных игр» – семья Рахимовых – заняла третье место в муниципальном этапе и представила Стерлитамак в республиканском финале. Особенно приятно, что глава семьи Рустам Рахимов – выпускник нашей школы.

Ребята активно участвуют в различных спортивных мероприятиях и праздниках – «Весёлых стартах», легкоатлетических эстафетах, Кроссе наций, спортивном ориентировании, шахматных и шашечных турнирах.

Ученики вместе с родителями, а иногда и с бабушками и дедушками принимают участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Каждый член семьи может найти для себя подходящие испытания. В течение года участники сдают нормативы в различных дисциплинах и по итогам получают значок. Кстати, обладатели золотых значков по окончании школы получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Директор школы № 2 Д.В.Ильёв отметил, что год назад после капитального ремонта здания ученики и педагоги вернулись в родные стены.

– В школе два спортзала, в которых есть необходимое оборудование, спортинвентарь, – рассказывает Дмитрий Владимирович. – На территории находится многофункциональная спортивная площадка, где можно играть в волейбол, баскетбол и другие подвижные игры. Эту площадку построили благодаря участию в программе поддержки местных инициатив (ППМИ).

Сегодня школа может гордиться спортивными достижениями учеников, и в этом заслуга учителей физкультуры. В этом году наша команда под руководством Антониды Николаевны завоевала первое место в «Президентских состязаниях». Мне тогда звонили многие директора школ и учителя физкультуры, поздравляли с победой и такой отличной командой. Марина Сергеевна воспитывает из учеников призёров и победителей городских и республиканских соревнований по лёгкой атлетике.

– Расскажите о сложившихся в вашей школе спортивных традициях.

– Ежегодно с 2018 года проводим турнир по баскетболу 3 на 3 среди команд общеобразовательных учреждений на кубок Каркаданна. Этот турнир – совместный проект школы и фонда развития образования города Стерлитамака. Спонсор соревнований предоставляет прекрасные призы, и многие спортсмены с удовольствием в них участвуют.

Наши учителя также активно соревнуются в спартакиадах «Здоровье» среди работников образовательных организаций: в плавании, лыжных гонках, волейболе, стрельбе, шахматах, лёгкой атлетике. И что очень важно, участники таких соревнований – преподаватели разных учебных дисциплин.

Как директор школы поздравляю всех, кто так или иначе связан с физической культурой и спортом с замечательным праздником – Днём физкультурника. Желаю крепкого здоровья, активности в любом возрасте, и чтобы люди помнили, что движение – это жизнь.

Беседовала Эльвира ЛУКМАНОВА

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА