Спасает любовь к цветам

Мы случайно познакомились в картинной галерее на открытии одной из выставок: профиль моей будущей героини так сильно напоминал профиль изображённой на картине женщины, что я не удержалась и указала посетительнице галереи на это удивительное сходство. Оказалось, что Елена – моя ровесница, очень любит живопись и часто ходит на выставки. Потом мы встретились в спортивном клубе на занятиях аквааэробикой. И тогда я узнала, что моя новая знакомая уже несколько лет борется с тяжёлой болезнью. А помогают ей в этом цветы.

ПОИСКИ СЕБЯ

Лена Богодухова родилась в Казахстане. Отца в семье не было. Мать работала уборщицей, растила дочку одна.

– Жили мы с мамой трудно, бедно, – вспоминает Елена Юрьевна. – Училась я всегда хорошо, много читала, мечтала о медицинской профессии. Но поскольку денег в семье не хватало, после школы пошла в сельское профтехучилище получать специальность тракториста-машиниста К-700. Училище окончила с красным дипломом. Поступила в политехнический институт, который бросила: не лежала душа к техническим дисциплинам.

В 1984 году после окончания Оренбургского фармацевтического училища молодой специалист Елена Богодухова по распределению приехала в Стерлитамак на аптечный склад. Её сразу сделали заместителем заведующего отделом.

– В Башкирии в те годы было всего три аптечных склада, – рассказывает Елена. – В Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке. На нас, двадцатилетних девчонках, тогда лежала огромная ответственность – и материальная, и физическая. Маленьких аптек в то время не было, все лекарственные препараты поступали на государственные склады «Башфармации», и труд у нас был действительно тяжёлый. К тому же я очень тосковала по дому, по маме. И однажды заведующий уже почти отпустил меня домой, но тут вмешалась судьба.

СЕМЬЯ

Судьбу звали Александр Пучинкин. Елену, которая тогда жила в общежитии «Энергетик», подружка уговорила вместе вести вечер на 23 февраля. В итоге подружка стушевалась, и пришлось Елене вести тот праздничный вечер одной. На вечер в общежитие пришёл парень, принял участие в конкурсе, в котором нужно было завязывать на скорость галстук. Он не выиграл, но от Елены с той минуты больше не отходил.

– Я надеялась с другими ребятами потанцевать, но не получилось, – говорит Елена. – Александр ухаживал так, что уже через три месяца мы подали заявление в загс. Вскоре у нас родилась дочка Наташа.

В возрасте 32 лет Елена Пучинкина решила получить высшее образование: она поступила на фармацевтический факультет Башкирского медицинского института. Училась заочно, в группе была самой возрастной студенткой. Но диплом всё-таки получила. В фармацевтике проработала больше 36 лет, ветеран труда.

Сейчас Елена вспоминает о своей семейной жизни с грустью и теплотой, хотя складывалась она непросто. Александр был талантливым, одарённым человеком, четырёхзначные числа умножал в уме. Работал начальником цеха на Новой ТЭЦ. Сослуживцы и подчинённые его очень любили. К сожалению, несколько лет назад Александра не стало.

Сегодня Елена Юрьевна – мама взрослой красавицы-дочки и бабушка 14-летней внучки Саши. В них её главная радость и надежда.

В ПАМЯТЬ О МАМЕ

В жизни Елены было не одно серьёзное испытание на прочность. Её мама, которая в преклонном возрасте имела слабое зрение, однажды вечером в сильный мороз села не в тот пригородный автобус, который увёз её за город. Пока на конечной остановке она разбиралась, что к чему, последний автобус развернулся и уехал, а народ быстро разошёлся по домам. Мама Елены осталась зимней ночью в незнакомом месте совсем одна. Она тщетно пыталась остановить попутку, долго шла пешком и только через несколько часов её, полуживую, подобрал один сердобольный водитель. Пожилая женщина выжила, но потеряла почти все пальцы на руках. Когда случилось несчастье, Елена забрала маму к себе. А когда той не стало, в память о матери спасла и приютила у себя кота Филимона – животное с обмороженными лапами и хвостом. Сейчас Филька весит шесть с половиной килограммов и является не просто любимцем – полноправным хозяином в квартире Елены.

ЧУДО РОЖДЕНИЯ КРАСОТЫ

Беда подкралась незаметно. Однажды утром у Елены отказала нога. Потом появились другие тревожные симптомы – слабость мышц, ограничение подвижности, нарушение координации движений. Состояние ухудшалось, и в 55 лет Елене пришлось уйти на пенсию. Диагноз «болезнь Паркинсона» врачи поставили ей с большим трудом. С тех пор она очень редко улыбается – это тоже один из симптомов болезни.

Спасением для Елены неожиданно для неё самой стали цветы.

– Сада у нас никогда не было, цветы я дома не выращивала, – признаётся Елена. – Комнатным растениям особого внимания не уделяла, вот они и не росли толком. А тут два года назад я купила несколько сортовых гераней, попробовала их вырастить. Не получилось, выжила только треть. Но я поняла, что могу. Сегодня у меня более двухсот цветов герани шестидесяти сортов – и всё это в двухкомнатной квартире. Благо, что есть просторная лоджия, которую я специально оборудовала под растения, приспособив для моих красавиц старую мебель, полочки и широкие подоконники. У меня всюду цветы герани – в стаканчиках, горшочках, баночках.

– Куда вы их деваете?

– Часто лежу в больнице, раздариваю медсёстрам, врачам, знакомым. Когда в очередной раз ложусь на лечение, мне на помощь приходит соседка, которая тоже любит цветы. Спасибо ей большое!

Еленины герани носят очень романтичные названия: «Болеро», «Болгарская роза», «Марокканская принцесса», «Царская невеста», «Японка Мидори Буке», «Розита»…

– Цветы, как и всё живое, любят внимание, уход, заботу, – убеждена Елена. – Когда я возвращаюсь из больницы, они оживают. Я развожу им «вкусняшки» – специальные средства, которые продают в магазинах для цветов, и добавки, необходимые в разные фазы жизни растения. Много читаю о герани, часто нахожу нужную информацию в Интернете.

Это моё хобби, требующее много сил, времени и средств. Когда сильно устаю, даже плачу иногда. Но именно моё увлечение цветами помогает мне преодолевать болезнь. Когда на твоих глазах и при твоём участии происходит рождение красоты, это даёт силы жить дальше.

Марина Воронова

Фото из архива Е.Пучинкиной