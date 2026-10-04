«Иркен» и «Дан»: от знакомства к дружбе

За одним столом собрались образцовый ансамбль «Иркен» из Стерлитамака под руководством Радика Иркеновича Галимзянова и уфимская детская татарская театральная студия «Дан», которую возглавляет Айгуль Закировна Юльякшина.

Юные гармонисты как гостеприимные хозяева подарили гостям несколько зажигательных номеров. Прозвучали как современные, так и мелодии старых любимых многими песен. В ответ артисты группы «Дан» исполнили популярные песни на татарском и русском языках.

Эта встреча, ставшая началом доброй дружбы, была задумана ещё весной. Тогда, в самом сердце Уфы, на колоритном празднике гармони «Пусть играет гармонь», организованном Айгуль Закировной, и состоялось их первое знакомство. В тот день около трёхсот гармонистов, танцоров из детских коллективов и деятелей культуры со всей республики стали свидетелями зарождения этой идеи. Именно тогда оба руководителя и их юные артисты поняли, что хотят продолжить это общение, обмениваясь талантом и вдохновением.

Стоит отметить, что на момент той первой встречи уфимская студия ещё была частью театра «Нур». Но уже вскоре талантливая группа обрела самостоятельность и, сохранив свой уникальный дух, продолжила путь под новым, гордым именем — «Дан».

Оба коллектива поставили перед собой непростую задачу — сохранить народные традиции, язык своего народа, его душевные мелодии.