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3 Сентября , 15:11

Говорящий войлок

В Стерлитамакской картинной галерее с конца августа работает выставка авторских произведений из войлока «Истоки. Искусство войлока» заслуженного художника Российской Федерации и Республики Башкортостан, руководителя Центра художественного войлока при Башкирском государственном университете им. М. Акмуллы Талгата Хасановича Масалимова.

Говорящий войлок
Говорящий войлок

Творчество художника, на счету которого множество побед на конкурсах, выставках и симпозиумах разного уровня, большой педагогический опыт в области преподавания искусства войлоковаляния, специалисты классифицируют как этнический авангард - направление, возникшее в России в 1980-х - 1990-х годах и выразившееся в синтезе древней, архаической образности и современного визуального языка. Сегодня это яркое явление в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве Башкортостана. Талгату Масалимову принадлежит в нём одно из достойнейших мест.
Активный и последовательный пропагандист традиционных техник войлочного валяния, Т. Х. Масалимов является одним из инициаторов, авторов и кураторов специальной республиканской программы, в рамках которой проводятся ежегодные семинары-практикумы в Уфе и в деревне Бурангул Абзелиловского района Башкортостана - историческом центре национального войлоковаляния.

Фото: Марины Вороновой

Говорящий войлок
Говорящий войлок
Говорящий войлок
Говорящий войлок
Говорящий войлок
Говорящий войлок
Говорящий войлок
Говорящий войлок
Говорящий войлок
Автор:Марина Воронова
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