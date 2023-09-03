Говорящий войлок

Творчество художника, на счету которого множество побед на конкурсах, выставках и симпозиумах разного уровня, большой педагогический опыт в области преподавания искусства войлоковаляния, специалисты классифицируют как этнический авангард - направление, возникшее в России в 1980-х - 1990-х годах и выразившееся в синтезе древней, архаической образности и современного визуального языка. Сегодня это яркое явление в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве Башкортостана. Талгату Масалимову принадлежит в нём одно из достойнейших мест.

Активный и последовательный пропагандист традиционных техник войлочного валяния, Т. Х. Масалимов является одним из инициаторов, авторов и кураторов специальной республиканской программы, в рамках которой проводятся ежегодные семинары-практикумы в Уфе и в деревне Бурангул Абзелиловского района Башкортостана - историческом центре национального войлоковаляния.

Фото: Марины Вороновой