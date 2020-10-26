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75 лет Победы
Выставки
Выставки
26 Октября 2020, 17:20
В Стерлитамаке заработает выставочное пространство "STAY HOME"
Выставки
17 Октября 2020, 13:00
Мир изменчивый и неоднозначный
Выставки
25 Июня 2020, 16:09
В Стерлитамаке открылась выставка печатной станковой графики «URAL PRINT TRIENNIAL 19»
Выставки
13 Марта 2020, 10:59
С добрым утром,друзья!
Выставки
21 Февраля 2020, 21:06
В Стерлитамаке открылась выставка работ из войлока Гузуль Мухамедьяровой и Веры Мухамединовой «Колесо времени».
Выставки
18 Декабря 2019, 19:35
Выставка работ художников юга РБ
Выставки
4 Декабря 2019, 16:15
В Стерлитамаке открылась выставка "Крылатые легенды народов Башкортостана"
Выставки
21 Ноября 2019, 15:55
Немного красок лета на пороге зимы
Выставки
21 Августа 2019, 18:56
В Стерлитамаке открылись сразу две персональные выставки из собрания БГХМ имени М.В.Нестерова.
Выставки
15 Августа 2019, 17:23
В Стерлитамаке открываются выставки заслуженного художника Башкортостана Урала Мухаметшина и Филарета Шагабутдинова
Выставки
15 Августа 2019, 12:21
В Стерлитамаке открылась выставка А.Уйменовой "Ветер перемен. Современная живопись"
Выставки
11 Июля 2019, 19:46
Надо же! Сколько здесь экспрессии!
Выставки
1 Июля 2019, 13:33
Там, где правда, – страха нет
Выставки
21 Июня 2019, 18:44
«В мире сказок»: сдержанность цвета и буйство эмоций
Выставки
18 Июня 2019, 17:59
Мастера на все руки
Выставки
15 Мая 2019, 16:28
Путешествие к истокам суверенитета
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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