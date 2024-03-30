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30 Марта , 10:45

Памяти художника и человека

В историко-краеведческом музее Стерлитамака открылась выставка памяти Анатолия Коробова, самодеятельного художника, большого друга музея и истинного патриота родного города.

Памяти художника и человека
Памяти художника и человека

В историко-краеведческом музее Стерлитамака открылась выставка памяти Анатолия Коробова, самодеятельного художника, большого друга музея и истинного патриота родного города.

В экспозиции представлены многочисленные живописные портреты, пейзажи, сюжетные зарисовки, натюрморты, графические работы Анатолия Коробова, всю жизнь писавшего старую часть Стерлитамака, историю которой он хорошо знал. А ещё Коробов прекрасно разбирался в опере, любил музыку, был знатоком кинематографа и страстно увлекался футболом.

На памятный вечер в честь открытия выставки, приуроченной к дате смерти художника, ушедшего в мир иной два года назад, пришли его друзья, родственники, почитатели творчества Анатолия Порфирьевича, который был не только талантливым мастером кисти, но и скромным, добрым, бескорыстным, щедрым человеком, делавшим жизнь вокруг светлее и лучше.

Марина Воронова
Фото Тамары Андреевой

Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Памяти художника и человека
Автор:Марина Воронова
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