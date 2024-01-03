Башкортостан занял 2 место в стране по реализации программы субсидированного найма

Для сравнения – в рамках той же программы в 2022 году нашли себе новую работу 1530 жителей региона, то есть число трудоустроенных выросло более чем в два раза. По данным показателям Башкортостан, согласно данным Роструда, занимает второе место в стране.

– Федеральная программа по субсидированию найма стартовала в республике в марте 2021 года. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография». 83% трудоустройств приходится на рабочие специальности – компании принимают на работу при соответствующей господдержке слесарей, токарей, электромонтеров, сварщиков. Это очень хорошие показатели, поскольку в республике, как и в целом по стране, остро стоит нехватка специалистов рабочих профессий. По решению Правительства России данная мера поддержки будет продолжена и в 2024 году, – отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.

С помощью программы субсидированного найма работодатели могут получить от государства компенсацию на оплату труда сотрудников при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Среди них – молодые люди до 30 лет, работники, находящиеся под риском увольнения или потерявшие работу, участники СВО и ряд других категорий. Средства выплачиваются поэтапно – через 1, 3 и 6 месяцев после трудоустройства. В Башкортостане за одного сотрудника работодатель может вернуть 24,3 тыс. рублей в месяц (это минимальный размер оплаты труда (МРОТ) + страховые взносы + районный коэффициент). В общей сложности, если сотрудник проработает в компании не менее полугода, работодатель может рассчитывать на субсидию в размере почти 73 тыс. рублей.

Для граждан, желающих принять участие в программе, есть определенные условия: соискатель на дату трудоустройства не должен быть индивидуальным предпринимателем, самозанятым, юрлицом или вести фермерское хозяйство. При приёме на работу соискателей по программе субнайма работодатель обязан установить им зарплату не менее МРОТ, а режим работы — только полный рабочий день.

В 2023 году, помимо вакансий слесаря, токаря, электромонтера и сварщика, участники программы субсидированного найма выбирали такие специальности как продавец, водитель автомобиля, оператор станков с ПУ. Среди должностей служащих лидировали менеджер, администратор, инженер, делопроизводитель, инспектор по досмотру и социальный работник. В числе предприятий, активно участвующих в программе, – «ОДК-УМПО», «Нефаз», «Искож», «Туймазинский завод автобетоновозов», «Салаватстекло», «Красный пролетарий».

Справочно.

Получить финансовую поддержку в рамках программы субсидированного найма могут юридические лица, включая некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Заявку на участие работодателю необходимо подать через личный кабинет на портале «Работа России», путем размещения вакансии и подачи электронного заявления в центр занятости населения.

Для получения дополнительной информации по участию в программе можно обращаться в центр занятости или ознакомиться самостоятельно с инструкцией по условиям по ссылке.