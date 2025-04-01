Участник СВО высоко оценил кадровую программу «Герои Башкортостана»

«Программа „Герои Башкортостана“ запущена в нужное время. Я уверен, что проект, инициированный Главой Башкортостана Радием Хабировым, откроет новые горизонты для участников спецоперации и даст им возможность применить свой организаторский опыт в гражданской жизни. Победа будет за нами. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи по защите Родины, скоро начнут возвращаться домой, и они, безусловно, обогатились новыми навыками, которые смогут использовать в обществе. Программа „Герои Башкортостана“ станет важным трамплином для дальнейшей жизни солдат и офицеров», — отметил Руслан Алсынбаев.

Напомним, республиканская программа «Герои Башкортостана», объявленная Главой республики Радий Хабировым, стартовала 24 февраля 2025 года, а приём заявок завершился 31 марта. Эта программа станет продолжением федерального проекта «Время героев», целью которого является подготовка нового поколения управленцев из числа участников СВО.

«По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект „Время героев“. Мы будем готовить квалифицированных управленцев из числа участников СВО для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой они проявили лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине и умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки очень важны для руководителей. Участники программы пройдут обучение и стажировки под руководством опытных наставников, а затем займут достойные места в нашей управленческой команде», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества.

«Я знаю многих участников СВО в лицо. Среди них есть по-настоящему талантливые люди, закалённые в сложных условиях, с высокой дисциплиной. Я уверен, что они станут носителями новой энергии, нравственных и управленческих качеств», — добавил Радий Хабиров.

Кроме того, жители Янаульского района отправили на фронт легковой автомобиль «Нива», мотоцикл, строительные материалы, бензопилы, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, а также личные посылки и подарки, собранные трудовыми коллективами и жителями района. Гуманитарный конвой будет сопровождать первый заместитель главы администрации района Ильдар Маликов, глава Максимовского сельсовета Альмир Хузин и водители Ильгиз Фаизов и Рамиль Рахматуллин, сообщил Салават Гильмиев.

Фото:telegram-канал главы администрации Янаульского района Салавата Гильмиева

Источник: ИА “Башинформ”.